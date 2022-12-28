В Израиле над детским садом обнаружили грандиозную нарколабораторию (ФОТО)

В центральном районе Израиля правоохранители провели спецоперацию в результате которой было обнаружено две квартиры, которые были переоборудованы под огромные нарколаборатории.

Нарколаборатория/ Фото из открытых источников

На днях, в городе Кфар-Кара, что в Шароне (центральный Израиль), копам поступила информация о том, что прямо над детским садом производятся наркотики. Прибыв по указанному адресу правоохранители попали в квартиру и обнаружили в ней огромную нарколабораторию, которая была оборудована специальной подсветкой и системой орошения.





В помещении обнаружили сотни емкостей, в которых произрастал каннабис. Кроме этого здесь была обнаружена и уже высушенная марихуана. Стоимость наркотиков, по ценам "черного" рынка, составляет сотни тысяч шекелей. Владельца домашней нарколаборатории арестовали, а запрещенные вещества изъяли.





В ходе проведения спецоперации правоохранители обратили внимание на двух мужчин, которые проживали на этом же этаже и вели себя подозрительно. Копы попросили пустить их в квартиру и обнаружили там еще одну обширную нарколабораторию. В помещении также выращивались тысячи растений каннабиса и хранилось еще десятки килограммов марихуаны.





Все подозреваемые были задержаны и вскоре предстанут перед судом. Им грозит наказание в виде длительного тюремного заключения. Отмечается, что все фигуранты — местные жители в возрасте 30 лет.

Посмотреть видео с места обнаружения нарколаборатории можно по ссылке.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Тайсон и Холифилд выпустили конфеты с каннабисом в форме надкусанного уха (ФОТО, ВИДЕО). Жевательные конфеты Holy Ears содержат по 25 мг каннабиса на штуку и выпускаются в трех вкусах, включая "Пунш с вишневым пирогом", "Пунш с кислым яблоком" и "Ягода черного глаза".

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