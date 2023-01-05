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В Чернобыле обнаружили необычного зверя (ФОТО)

Многие до сих пор думают, что территория вокруг Чернобыльской АЭС - это необитаемая пустошь и место постапокалиптического запустения.

сегодня, 06:15
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Автор:

Анна Нестерова

Однако, следует понимать, что после возгорания и взрыва четвертого реакторов Чернобыльской АЭС, что привело к одной из самых страшных и разрушительных ядерных катастроф в истории человечества, на территории зоны отчуждения начала активно возрождаться природа.

В Чернобыле обнаружили необычного зверя (ФОТО)

Чернобыль/ Фото из открытых источников

Так, ученые, которые работали над изучением данных территорий отмечали, что уже спустя пару лет 30-километровая зона отчуждения начала "процесс самовозрождения" и сюда вернулись многочисленные дикие животные. Подтверждено, что в Чернобыле водятся евразийские рыси, кабаны, лоси и косули. Также здесь есть большая популяция лис и волков. Фауна представлена огромным разнообразием птиц, рыб и мелких животных.

Интересно, что в 2022 году на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника было зафиксирован присутствие бурого медведя — хищник попал в объектив фотоловушки.

В Чернобыле обнаружили необычного зверя (ФОТО) - фото 2

Таким образом ученые поняли, что популяция бурых медведей на территории Чернобыльской зоны также начала расти. Об этом сообщается на официальной странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Фейсбук.

Так, в посте отмечается, что впервые в Чернобыле бурого медведя удалось сфотографировать в 2020 году, однако не было достоверной информации о статусе присутствия медведя — никто не знал, является ли особь "просто гостем" или постоянно проживает на данной территории.

В Чернобыле обнаружили необычного зверя (ФОТО) - фото 3

После фотографий, которые были сделаны в 2022 году можно с уверенностью говорить о том, что бурые медведи начинают действительно возвращаться в Чернобыльскую зону отчуждения.

Фотомониторинг крупных млекопитающих на этой территории был начат в 2020 году в рамках проекта "Полесье – дикая природа без границ", который реализуется в партнерстве с Франкфуртским зоологическим обществом в Украине (FZS Ukraine).

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