В США мужчина съел лицо старика в метро: причина шокирует (ФОТО, ВИДЕО)



















В штате Орегон, 3 января, неадекватный мужчина напал в метро на пенсионера и принялся обгладывать ему лицо.

Терминатор/ Фото из открытых источников

Как оказалось, злоумышленник отгрыз пожилому мужчине ухо и часть лица. Свидетели произошедшего утверждают, что у пострадавшего виднелся череп, а вся платформа была залита кровью.

Об этом сообщает издание FoxNews.

Сообщается, что 25-летний нападавший решил, что сидящий рядом с ним мужчина — это терминатор, который хочет его убить. Чтобы удостовериться в том, что перед ним сиди человек, а не "машина" он решил попробовать откусить часть его лица.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, то злоумышленник продолжал буквально "жевать" лицо пострадавшего. Пенсионер пребывал в шоковом состоянии и потерял очень много крови. Его доставили в больницу, где оказали мужчине необходимую медпомощь.

Злоумышленника удалось задержать. Задержанным оказался 25-летний Корин Кремер сообщил, который сообщил, что он стал недавно безработным и лишился жилья. Помимо этого в полиции говорят, что Кремер признался в употреблении алкоголя, каннабиса и фентаниловых таблеток. Согласно судебным документам, у него нет номера телефона или адреса электронной почты.

Задержанный не признает свой вины и твердит о том, что на него пытался напасть киборг-убийца. На данный момент Кремер находится под стражей. Ему грозит наказание в виде многолетнего содержания под стражей.

По данному факту продолжается расследование.

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