Организаторы определились с местом проведения Евровидения-2024

Песенный конкурс "Евровидение" в 2024 году пройдет в шведском городе Мальмё, проинформировал организатор фестиваля – Европейский языковой союз. Об этом сообщают "Комментарии".

Победительница Евровидения-2023 шведская исполнительница Лорин

Как правило, страна-победительница конкурса принимает его в следующем году. На "Евровидении-2023" в Ливерпуле победила шведская певица Лорин.

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В 2024 году "Евровидение" будет проводиться 68-й раз. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а гранд-финал на стадионе Malmö Arena состоится 11 мая.

Мальме уже дважды принимал у себя "Евровидение": в 1992 и 2013 годах. Причем в прошлый раз – также после победы Лорин на "Евровидении-2012". Лорин стала первой певицей, дважды победившей на этом песенном конкурсе, передает "Радио Свобода".

В общей сложности Швеция побеждала на "Евровидении" уже семь раз.

Песенный конкурс "Евровидение" проводится с 1956 г. между странами-членами Европейского языкового союза (ЕМС). Менеджмент конкурса с украинской стороны осуществляет Национальная общественная телерадиокомпания Украины. А общую координацию этого международного конкурса — Европейский языковой союз.

До 2004 года песенный конкурс Евровидения состоял только из финала. В 2004 году был создан дополнительный раунд квалификации – полуфинал, в связи с постоянным увеличением стран, желавших принять участие в конкурсе, и проходил он в четверг. В 2008 году был добавлен второй полуфинал, проходящий во вторник. Все страны-участники должны пройти через один из полуфиналов. Но страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и страна-хозяйка конкурса автоматически попадают в финал.



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