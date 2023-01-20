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На глобальный саммит в Давосе съезжаются и представители секс-индустрии

Проститутки собираются в Давосе параллельно с традиционной ежегодной встречей мировой элиты, где спрос на сексуальные услуги стремительно растет

сегодня, 18:15
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Автор:

Моесеенко Валентина

Во время экономического саммита Глобальная элита, решающая самые значимые мировые проблемы, включая гендерное неравенство, способствует всплеску проституции в Давосе швейцарском курортном городе, пишут "Комментарии" со ссылкой на D ailymail.

На глобальный саммит в Давосе съезжаются и представители секс-индустрии

На Фото Саломе Бальтус

Спрос на секс-бизнес стремительно растет каждый год на встрече мировых лидеров и бизнес-магнатов, приезжающих в Давос со всего мира, чтобы пообщаться друг с другом.

Во время пятидневного саммита, который в этом году начался 16 января, "сопроводительным" бронируют номера в тех же отелях, что и для высоковластных боссов и их служащие.

Одна из секс-работниц, по имени Лиана, рассказала, что придерживается официального дресс-кода и одевается в деловую одежду, чтобы не особо выделяться среди биг-боссов , несмотря на то, что проституция в Швейцарии законна. Саломе Бальтус – секс-работница и писательница, говорит, что останавливается в отеле неподалеку от Давоса во время саммита.

Как писали "Комментарии", Global Collaboration Village на Всемирном экономическом форуме может стать революционным решением. Сейчас есть много компаний, которые пытаются заработать на метавселенной, но гораздо меньше компаний, пытающихся использовать его технологии для общественного блага. Всемирный экономический форум в Давосе надеется изменить это с помощью Global Collaboration Village. Виртуальная деревня спроектирована так, чтобы функционировать и выглядеть как настоящий швейцарский город, за исключением того, что здесь люди, собирающиеся в коворкингах, посещают конференции в правительственных зданиях и просматривающие музеи будут делать это как аватары.

Читайте на портале "Комментарии" - форум в Давосе: на что может рассчитывать Украина — о чем говорит отсутствие на западе России.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11643585/Prostitutes-gather-Davos-annual-meeting-global-elite-demand-skyrockets.html
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