Известный певец взял в руки оружие и присягнул на верность Украине

Виталий Козловский, который был мобилизован в июне и проходил военную подготовку, принял присягу на верность Украине. Соответствующим видео он поделился в социальных сетях. Об этом сообщают "Комментарии".

Виталий Козловский

— Я, Козловский Виталий Витальевич, вступаю на военную службу и присягаю никогда не предать украинский народ, — заявил исполнитель.

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После церемонии освящения военные хором произнесли военные приветствия: "Слава Украине – Героям слава!", "Слава нации – смерть врагам!", "Украина – превыше всего!".

37-летний исполнитель родился 6 марта 1985 во Львове. В октябре 2002 года он победил в телепрограмме "Караоке на майдане" во Львове. Именно тогда на всю Украину он исполнил песню "Вона" львовской группы "Плач Иеремии". Впоследствии он победил в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс" в 2003 году, с песней "Барабанщики". Участвовал в конкурсе "Новая волна" в 2004 году. В 2012 году принимает решение разорвать отношения со своим продюсером Игорем Кондратюком и начинает новый творческий путь, записав песню "Сияние".

С сентября 2020 стал старшим преподавателем вокала в Киевской академии эстрадного и циркового искусств. В июне 2023 г. был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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