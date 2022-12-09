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Дочь умоляла не делать этого: в Ирландии женщина лишилась глаз после тату (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Стремление модифицировать сове тело и выделиться в толпе иногда приводит к очень плачевным последствиям. Героиня нашей статьи является тому подтверждением.

сегодня, 00:15
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Автор:

Анна Нестерова








На днях появилась информация о том, что студентка юридического факультета из Белфаста (Северная Ирландия) и мать пятерых детей Анайя Петерсон решила в очередной раз модифицировать свое тело и сделать разноцветные татуировки на глазных яблоках. Девушка окрасила белки своих глаз сиреневыми и синими чернилами, однако она не учла того, что после столь поспешного решения она может навсегда лишиться не только зрения, но и глазных яблок.

Дочь умоляла не делать этого: в Ирландии женщина лишилась глаз после тату (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Тату/Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание New York Post.

Дочь умоляла не делать этого: в Ирландии женщина лишилась глаз после тату (ФОТО, ВИДЕО 18+) - фото 2

Так, сторонница боди-модификаций, у которой уже есть на теле множество татуировок и пирсинга, а также сплит языка (расчленение языка надвое на подобие змеи), решила окрасить белки глаз разноцветными чернилами.

После проведения " татуировки" глазные яблоки девушки воспалились, а роговица начала отторгаться. На данный момент она находится в больнице под наблюдением врачей. Прогнозы, увы, неутешительны. Девушка может не просто ослепнуть навсегда, а и лишиться глазных яблок из-за прогрессирующей инфекции.

Дочь умоляла не делать этого: в Ирландии женщина лишилась глаз после тату (ФОТО, ВИДЕО 18+) - фото 3

Отмечается,  что дочь Анайи слезно просила ее отказаться от столь экстремального эксперимента, но мать решила не слушать свое чадо и провела татуировки на глазах. 

Специалисты не перестают говорить о том, что "впрыскивание" чернил в глазные яблока — это крайне опасная и безрассудная процедура. После этого человек рискует потерять зрение и остаться на всю жизнь инвалидом.  Почему мать пятерых детей эти увещевания не остановили от рокового шага — не известно.

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Дочь умоляла не делать этого: в Ирландии женщина лишилась глаз после тату (ФОТО, ВИДЕО 18+) - фото 4



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Обсуждения

Алекс

сегодня, 00:40

Довбануті якісь створіння! а не люди! особливо жінки! вищипутьб брови - малують чорнилом. накладують вії. ногті нкладу.ть.. блін. погано що не виривають свої при цьому! ахахаха! таке враження, що я один нормальний! ну, і ще парочка знайомих... і все...

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