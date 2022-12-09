Дочь умоляла не делать этого: в Ирландии женщина лишилась глаз после тату (ФОТО, ВИДЕО 18+)



















На днях появилась информация о том, что студентка юридического факультета из Белфаста (Северная Ирландия) и мать пятерых детей Анайя Петерсон решила в очередной раз модифицировать свое тело и сделать разноцветные татуировки на глазных яблоках. Девушка окрасила белки своих глаз сиреневыми и синими чернилами, однако она не учла того, что после столь поспешного решения она может навсегда лишиться не только зрения, но и глазных яблок.

Тату/Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание New York Post.





Так, сторонница боди-модификаций, у которой уже есть на теле множество татуировок и пирсинга, а также сплит языка (расчленение языка надвое на подобие змеи), решила окрасить белки глаз разноцветными чернилами.

После проведения " татуировки" глазные яблоки девушки воспалились, а роговица начала отторгаться. На данный момент она находится в больнице под наблюдением врачей. Прогнозы, увы, неутешительны. Девушка может не просто ослепнуть навсегда, а и лишиться глазных яблок из-за прогрессирующей инфекции.





Отмечается, что дочь Анайи слезно просила ее отказаться от столь экстремального эксперимента, но мать решила не слушать свое чадо и провела татуировки на глазах.

Специалисты не перестают говорить о том, что "впрыскивание" чернил в глазные яблока — это крайне опасная и безрассудная процедура. После этого человек рискует потерять зрение и остаться на всю жизнь инвалидом. Почему мать пятерых детей эти увещевания не остановили от рокового шага — не известно.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Nike презентовали "бомж-кроссовки" по заоблачной цене (ФОТО). В данной обуви вы почувствуете себя уверенно в любой ситуации.

Читайте также: Попугай-маньяк: в Австралии какаду пытался убить прохожих (ВИДЕО). Какаду обладают очень высокими интеллектуальными способностями и легко обучаются различным командам. Однако именно эти пернатые очень капризные и злопамятные.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!