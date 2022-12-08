Nike презентовали "бомж-кроссовки" по заоблачной цене (ФОТО)

На днях, всемирно известная компания Nike, которая специализируется на производстве спортивной одежды и обуви, презентовала широкой общественности новую модель кроссовок под названием ISPA Mindbody.

ISPA Mindbody/Фото: Nike

Верхняя часть этих кроссовок выполнена из фирменной ткани Flyknit с тонкими перекрестными шнурками, которые уже давно стали узнаваемой "фишкой" Nike. Резиновая подошва получила неравномерный окрас и была выполнена из вторично переработанных эко-материалов.





Новые кроссовки от бренда выглядят так, словно их нашли в мусорном баке, однако, по словам дизайнеров, за таким необычным внешнем видом стоит тонкая философия. Таким образом Nike хочет привлечь внимание потребителей к проблеме чрезмерного шопоголизма, ведь ежегодно по всему миру тоннами выбрасывают одежду, обувь и аксессуары, которые оказались "вне стиля" и "вне моды". Бренд стремится мотивировать людей быть осознанными потребителями и развивать культуру ресайклинга — вторичной переработки материалов.





Кроссовки намеренно "состарили" и изготовили их полностью из вторичного сырья, которое не вредит окружающей среде. Если вы решите избавиться от этих кроссовок, то все их части можно быстро отделить друг от друга и сдать их на переработку.

В продаже новинка появится в ближайшие дни. Стоимость столь необычной обуви, на данный момент, не разглашается. Однако по имеющейся информации, за пару производители захотят более 8 000 гривен.

Ранее "Комментарии" писали: Можно есть каждый день: назван продукт препятствующий набору веса. Специалистами был назван продукт, который можно употреблять ежедневно и не беспокоиться о наборе веса.

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