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Nike презентовали "бомж-кроссовки" по заоблачной цене (ФОТО)

В данной обуви вы почувствуете себя уверенно в любой ситуации.

8 декабря 2022, 23:05 comments1114
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Автор:

Анна Нестерова

На днях, всемирно известная компания Nike, которая специализируется на производстве спортивной одежды и обуви, презентовала широкой общественности новую модель кроссовок под названием ISPA Mindbody. 

Nike презентовали "бомж-кроссовки" по заоблачной цене (ФОТО)

ISPA Mindbody/Фото: Nike

Верхняя часть этих кроссовок выполнена из фирменной ткани Flyknit с тонкими перекрестными шнурками, которые уже давно стали узнаваемой "фишкой" Nike. Резиновая подошва получила неравномерный окрас и была выполнена из вторично переработанных эко-материалов.

Nike презентовали ”бомж-кроссовки” по заоблачной цене (ФОТО) - фото 2

Новые кроссовки от бренда выглядят так, словно их нашли в мусорном баке, однако, по словам дизайнеров, за таким необычным внешнем видом стоит тонкая философия. Таким образом Nike хочет привлечь внимание потребителей к проблеме чрезмерного шопоголизма, ведь ежегодно по всему миру тоннами выбрасывают одежду, обувь и аксессуары, которые оказались "вне стиля" и "вне моды". Бренд стремится мотивировать людей быть осознанными потребителями и развивать культуру ресайклинга — вторичной переработки материалов.

Nike презентовали ”бомж-кроссовки” по заоблачной цене (ФОТО) - фото 3

Кроссовки намеренно "состарили" и изготовили их полностью из вторичного сырья, которое не вредит окружающей среде. Если вы решите избавиться от этих кроссовок, то все их части можно быстро отделить друг от друга и сдать их на переработку.

В продаже новинка появится в ближайшие дни. Стоимость столь необычной обуви, на данный момент, не разглашается. Однако по имеющейся информации, за пару производители захотят более 8 000 гривен.

Ранее "Комментарии" писали: Можно есть каждый день: назван продукт препятствующий набору веса. Специалистами был назван продукт, который можно употреблять ежедневно и не беспокоиться о наборе веса.

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Nike презентовали ”бомж-кроссовки” по заоблачной цене (ФОТО) - фото 4



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