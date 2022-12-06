В Северной Корее родителей заставляют переименовывать детей: список новых имен шокирует

В Северной Корее, до недавнего времени, большой популярностью пользовались нежные имена, которые легче произносятся и переводятся, как "любимая", "родная" или "суперкрасотка".

Северная Корея/ Фото из открытых источников

Данная тенденция обеспокоила местных чиновников и они решили насильно вернуть моду на патриотические, идеологические и даже милитаристические имена. Родителям настоятельно начали рекомендовать называть своих детей Чонг Иль (пистолет), Чунг Сим (верность), Иль (бомба) или Уй Сонг (спутник).

Об этом сообщает ресурс Radio Free Asia.

Так, жители Северной Кореи стремились давать своим детям имена, которые оканчиваются на более мягкие гласные, что напоминает имена, которые дают детям в Южной Корее. Ранее же в КНДР поголовно детей называли именами, которые заканчивались твердыми согласными.

В последнее время власти Северной Кореи решительно начали пресекать эту тенденцию. У жителей Северной Кореи начали требовать насильно "переименовывать" своих детей, если их имена считаются недостаточно "революционными".

С недавних пор родителей начинают пугать значительными штрафами, если они откажутся официально менять своим детям имена на более "идеологически правильные".

"Люди с именами без конечной согласной, должны до конца этого года добавить к своему имени политический смысл, чтобы соответствовать революционным стандартам", заявили журналистам местные жители.

Слишком мягкие или простые имена без политического подтекста в обязательном порядке должны быть заменены, иначе правительство "готово пойти на радикальные меры".

Жителям Северной Кореи предлагают называть своих детей Чонг Иль (пистолет), Чунг Сим (верность), Уй Сонг (спутник) или Иль (бомба).

Ранее "Комментарии" писали о том, что Илон Маск собирается чипировать людей. На днях он ошарашил широкую общественность заявлением о том, что его компания Neuralink начнет проводить испытания по чипированию людей.

Пострадавшая выжила и была прооперирована. Женщина подала в суд на клинику, обвинив врача в халатности, однако стоматолог не стал признавать свою вину.

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