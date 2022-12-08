Попугай-маньяк: в Австралии какаду пытался убить прохожих (ВИДЕО)



















Необычный инцидент произошел на днях в Мельбурне, что в Австралии. Так, средь бела дня достаточно крупный попугай какаду внезапно начал вести себя весьма странно — он принялся сбрасывать с балкона многоэтажного здания увесистые горшки с цветами.

Какаду/ Фото из открытых источников

Вазоны, которые он доставал из поддонов своим мощным клювом и швырял вниз, летели прямо на оживленный тротуар, по которому в этот момент проходили люди. Лишь по чистой случайности никто не пострадал.

Какаду сбросил с достаточно большой высоты более четырех горшков с растениями. Почему попугай решил сбрасывать на головы людей вазоны — остается загадкой. Стоит отметить, что именно какаду очень привязываются к человеку, который заботится о них и уделяет им много внимания.

Хотя они не обладают большими способностями к разговору, их можно научить произносить несколько десятков слов и даже небольшие фразы, издавать самые разнообразные звуки.

Так как какаду обладают очень высокими интеллектуальными способностями, они легко обучаются различным командам и трюкам. Очень способны к открыванию замков и затворов, манипулированию разными предметами. Могут делать разнообразные забавные движения, проявляют незаурядный артистизм в цирках.

Своё недовольство выражают неприятными криками. При этом они могут быть очень капризными и злопамятными.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Малайзии крокодил на глазах отца съел годовалого ребенка (ФОТО). Вопиющий инцидент произошел на днях у побережья Лахад-Дату, что в Малайзии. Отец стал свидетелем трагедии, но ничего не смог сделать.

Читайте также: В Монголии обнаружен новый уникальный вид динозавров (ФОТО). Ученые провели всесторонний анализ структуры скелета вымершей рептилии и пришли к ошеломляющим выводам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!