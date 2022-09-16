Все без исключения школы будут иметь надежные укрытия

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Афанасьева Анна
Правительство провело совещание,
темой которого стало обеспечение школ защитными сооружениями гражданской
защиты. Об этом сообщила пресс-служба на Правительственном
портале.
Премьер-министр на заседании по вопросу постройки и укрепления укрытий в школах Фото: Правительственный портал
На совещании министр образования
и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в настоящее время только 68% заведений
среднего образования обеспечены укрытиями. Поэтому на 2023 год в бюджете
запланирована субвенция в размере 1,5 млрд. грн на обустройство в школах
специальных сооружений или укрытий.
Денис Шмигаль подчеркнул, что
сейчас неотложной является необходимость строительства и обустройства защитных
сооружений в школах по новым стандартам. Поэтому по результатам проверки ГСЧС
укрытия, расположенные внутри учебных заведений и требующие укрепления, должны
быть укреплены. В случае, если защитная постройка не подлежит укреплению, то
рядом с ней построят новую.
Для того чтобы реализация
вышеуказанного стала возможной, премьер-министр приказал создать рабочую
группу, которая разработает общую концепцию безопасности в школах. По
результатам работы группы будут четко прописаны требования по защитным
сооружениям, без которых, пока невозможен не только полноценный учебный
процесс, но и внесение изменений в проектную документацию для выделения средств
на реализацию такого проекта.
Напомним, что ранее "Комментарии"
сообщали, что в начале учебного года премьер-министр отмечал, что в укрытиях,
где во время тревоги будут находиться школьники, должны быть все условия для
этого – качественная вентиляция воздуха, отопление, свет и вода. Однако не все
школы соблюдают эти требования. В частности, родители во Львовской области
начали жаловаться
на то, что на стенах школьных укрытий присутствует вредный для здоровья
человека грибок. Кроме того, отсутствуют вентиляция и элементарные места для
сидения детей во время тревог.
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