Все без исключения школы будут иметь надежные укрытия

Правительство провело совещание, темой которого стало обеспечение школ защитными сооружениями гражданской защиты. Об этом сообщила пресс-служба на Правительственном портале.

Премьер-министр на заседании по вопросу постройки и укрепления укрытий в школах Фото: Правительственный портал

На совещании министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в настоящее время только 68% заведений среднего образования обеспечены укрытиями. Поэтому на 2023 год в бюджете запланирована субвенция в размере 1,5 млрд. грн на обустройство в школах специальных сооружений или укрытий.

Денис Шмигаль подчеркнул, что сейчас неотложной является необходимость строительства и обустройства защитных сооружений в школах по новым стандартам. Поэтому по результатам проверки ГСЧС укрытия, расположенные внутри учебных заведений и требующие укрепления, должны быть укреплены. В случае, если защитная постройка не подлежит укреплению, то рядом с ней построят новую.

Для того чтобы реализация вышеуказанного стала возможной, премьер-министр приказал создать рабочую группу, которая разработает общую концепцию безопасности в школах. По результатам работы группы будут четко прописаны требования по защитным сооружениям, без которых, пока невозможен не только полноценный учебный процесс, но и внесение изменений в проектную документацию для выделения средств на реализацию такого проекта.

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали, что в начале учебного года премьер-министр отмечал, что в укрытиях, где во время тревоги будут находиться школьники, должны быть все условия для этого – качественная вентиляция воздуха, отопление, свет и вода. Однако не все школы соблюдают эти требования. В частности, родители во Львовской области начали жаловаться на то, что на стенах школьных укрытий присутствует вредный для здоровья человека грибок. Кроме того, отсутствуют вентиляция и элементарные места для сидения детей во время тревог.

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