В Японии создали клоны ГМО свиней для трансплантации органов от свиньи к человеку

Японская компания PorMedTec сообщила об удачной попытке вырастить три клона поросят, которым специально отредактировали гены. Таким образом, внутренние органы поросят будут иметь меньший риск иммунного отторжения при трансплантации органов к человеку.



Японские ученые вырастили ГМО поросят. Фото из открытых источников

Некоторые вирусы, в частности ретровирусы свиней, могут инфицировать человеческие клетки во время трансплантации органов к человеку. Таким образом, это создает риск отторжения пересаженных органов от свиньи к человеку. Однако учёные из PorMedTec смогли отредактировать некоторые гены у свиней, чтобы преодолеть эту проблему.

PorMedTec произвели изменения 10 генов в ядрах яйцеклеток и поместили их в матку взрослой свиньи для выращивания клонов ГМО поросят. После удачной попытки ученые получили троих генно-модифицированных поросят.

"Успешное клонирование в Японии генетически модифицированной свиньи с таким послужным списком поможет ускорить усилия по реализации клинических применений в стране", – сообщила японская компания PorMedTec.

Дефицит доноров пересадочных органов остается глобальной проблемой, однако в Японии особенно сложная ситуация. Японская служба трансплантации органов приводит данные, что в стране нуждаются в пересадке органов 16 тыс. человек, однако ежегодно совершают только 400 таких операций.

Компания PorMedTec ожидает этическую проверку своих исследований. Если ученые получат одобрение, подадут заявку на дальнейшие исследования, которые будут включать операцию по пересадке органов от ГМО свиньи к человеку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мутированные волки из Чернобыльской зоны отчуждения развили некоторую способность противостоять раку. Ученые ожидают, что измененные гены волков из Чернобыля можно использовать для борьбы с раком.

Также "Комментарии" писали об ученых, нашедших совершенно новый класс жизни.