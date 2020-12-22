В ядовитой пещере в Румынии обнаружили новый вид существ

34 года назад в Румынии, недалеко от Черноморского побережья была обнаружена пещера Мовиле, она была изолирована от мира 500 тысяч лет, поэтому не удивительно, что в ней исследователи обнаружили уникальный биом.

ученые в пещере нашли новый вид животных / фото: express-novosti.ru

Из-за того, что атмосфера пещеры сильно отличается от внешней и содержит высокую концентрацию сероводорода и аммиаками, находится в ней долго опасно для здоровья. Поэтому, ученые постепенно ее исследуют, находясь там не более 5-6 часов. Они опускаются по 20-метровой веревке и залезают в тесные проходы, плавают по подводным каналам, чтобы добраться до центральной пещеры.

За время исследования, экспертам удалось обнаружить в пещере 51 вид беспозвоночных существ и самым большим из них пока является ядовитая сколопендра, которую назвали Cryptops speleorex ("король пещеры"). Также там обитают пиявки, многоножки, пауки, водяные скорпионы, которые питаются веществами, вырабатываемые из токсичного воздуха.

Ученые подчеркивают, что 34 из 51 обнаруженных существ обитают только в румынской пещере Мовиле и больше нигде. Из-за того, что в пещере постоянно темно, большинство существ слепые и бесцветные, они научились по-новому питаться, размножаться и выживать без солнечного света.





Напомним, недавно на территории одного из государств Юго-Восточной Азии, ученые обнаружили новый вид обезьян. У них длинный хвост, серый окрас, в вокруг глаз отметины, напоминающие "большие очки". Этот вид назвали в честь вулкана, на склонах которого они обитают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что австралийские исследователи обнаружили очень милый вид животных. Ими оказались сумчатые летяги — небольшие темноглазые поссумы.

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