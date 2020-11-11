Австралийские ученые нашли новые виды животных (фото)

Ученые нашли новые бесконечно милые виды животных. Ими оказались сумчатые летяги — небольшие темноглазые поссумы. Данную информацию предоставляет сайт The West Australian.

Фото: The West Australian

Сначала исследователи думали, что найденные животные принадлежат к одному виду — ведь они очень похожи. Однако позже, после теста ДНК, который сделали стайке зверей, выяснилось, что это не один, а три разных вида большого летающего поссума.

"Некоторое время предполагалось, что существует более одного вида летяг, но сейчас мы имеем доказательства с ДНК", — сказала Дениз МакГрегор (исследовательница животных, которая участвовала в открытии видов).

Найденные виды животных очень уязвимы. Пагубные пожары прошлым летом на востоке Австралии вызвали значительную потерю их среды обитания. Но теперь, когда вид животных установлено, их существованию ничего не будет угрожать. Австралийские исследователи отмечают, что человечество поможет их сохранению в условиях дикой природы.





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