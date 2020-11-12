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Главная Новости Общество наука и обучение «Назвали в честь вулкана»: ученые открыли новый вид обезьян
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«Назвали в честь вулкана»: ученые открыли новый вид обезьян

Эти обезьяны находятся под угрозой исчезновения

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

На территории Мьянмы — государства в Юго-Восточной Азии, ученые обнаружили новый вид обезьян. Таких пушистых приматов в природе насчитывается около 200 особей. 

«Назвали в честь вулкана»: ученые открыли новый вид обезьян

попа-лангур | фото: CNN

Ученые открыли новый вид обезьян с длинным хвостом и сероватым оттенком шерсти. Приматы очень проворные, обитают на деревьях, а вокруг глаз у них есть отметины, которые напоминают "большие очки". Населяют они джунгли Мьянмы, хотя раньше были широко распространены в и центральной ее части. Однако, сейчас обезьяны находятся под угрозой исчезновения и всему виной незаконная вырубка леса и браконьерство.

Новый вид назвали попа-лангур, на честь вулкана потухшего Попа, на склонах которого они и обитают. Эта местность считается заповедником и священным местом для паломников, но несмотря на это, среда обитания приматов под угрозой из-за деятельности человека.

Ученые заявляют, что попа-лангуров необходимо защитить, поэтому просят Международный союз охраны природы добавить их в свой список животных, находящихся на грани вымирания.

«Назвали в честь вулкана»: ученые открыли новый вид обезьян - фото 2
«Назвали в честь вулкана»: ученые открыли новый вид обезьян - фото 3

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Австралии ученые обнаружили новые виды животных, которые серьезно пострадали из-за пожаров.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/10/asia/myanmar-new-primate-species-intl-hnk-scli-scn/index.html
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