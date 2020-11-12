«Назвали в честь вулкана»: ученые открыли новый вид обезьян

На территории Мьянмы — государства в Юго-Восточной Азии, ученые обнаружили новый вид обезьян. Таких пушистых приматов в природе насчитывается около 200 особей.

попа-лангур | фото: CNN

Ученые открыли новый вид обезьян с длинным хвостом и сероватым оттенком шерсти. Приматы очень проворные, обитают на деревьях, а вокруг глаз у них есть отметины, которые напоминают "большие очки". Населяют они джунгли Мьянмы, хотя раньше были широко распространены в и центральной ее части. Однако, сейчас обезьяны находятся под угрозой исчезновения и всему виной незаконная вырубка леса и браконьерство.

Новый вид назвали попа-лангур, на честь вулкана потухшего Попа, на склонах которого они и обитают. Эта местность считается заповедником и священным местом для паломников, но несмотря на это, среда обитания приматов под угрозой из-за деятельности человека.

Ученые заявляют, что попа-лангуров необходимо защитить, поэтому просят Международный союз охраны природы добавить их в свой список животных, находящихся на грани вымирания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Австралии ученые обнаружили новые виды животных, которые серьезно пострадали из-за пожаров.

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