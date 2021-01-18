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Главная Новости Общество наука и обучение В Украине продолжат выдавать «красные» дипломы, но есть нюансы
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В Украине продолжат выдавать «красные» дипломы, но есть нюансы

Теперь университеты самостоятельно смогут определять критерии для получения дипломов с отличием

сегодня, 17:55
Автор:

Вечканова Елена
"Красные" дипломы, свидетельствующие об отличной учебе студента, не исчезнут в Украине как явление. В Министерстве образования и науки объяснили, каким образом украинцы смогут получать документ "с отличием".

В Украине продолжат выдавать «красные» дипломы, но есть нюансы

Дипломы с отличием остаются, но есть одно "но". Фото: НАН Украины

Как известно, в МОН утвердили новые формы документов о высшем образовании и ученых степенях. Подписание документа автоматически "отменило" возможность выдавать "красные" дипломы — то есть те, которые будут отличаться пометками "отличие". Впрочем, как пояснили чиновники чуть позже, возможность сохранить сообщение о добросовестном обучении осталась.

"Информацию об особых достижениях выпускника учреждение высшего образования может указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация", — говорится в сообщении МОН.

Интересно, что отныне требования к получению такого документа о получении высшего образования университеты будут определять самостоятельно. Получается, от вуза в вуз правила "краснодипломности" будут отличаться.

Сейчас приказ МОН, предусматривающий все эти нововведения, находится на доработке сразу нескольких министерств. Только его зарегистрирует Минюст и опубликует издание "Официальный вестник Украины", документ вступит в силу.

Напомним, что сегодня человек, который получает высшее образование, может получить несколько ученых степеней. Это младший бакалавр, бакалавр, магистр, доктор философии (доктор искусства), доктор наук.

Ранее "Комментарии" исследовали, может ли отмена "красных" дипломов в Украине повлиять на образовательный процесс. Так, например, кандидат педагогических наук Владимир Шкавро считает введение такой практики стремлением украинского образования достичь стандартов образования Европы. В то же время специалист убежден, что частично на мотивацию и успешность студенческого сообщества подобные нововведения все же повлияют отрицательно.


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Источник: https://t.me/UAmonogram/1028
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