Отмена красных дипломов в Украине: сможет ли решение МОН повлиять на образовательный процесс

Министр образования и науки и Украины Сергей Шкарлет подписал приказ о новых формах документов о высшем образовании и научных степенях. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Минобразования. "Комментарии" решили разобраться, почему в Министерстве образования и науки приняли решение лишить студентов возможности получить документ об окончании учебного заведения с отличием, и как это может повлиять на процесс обучения в дальнейшем.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.uа

Согласно обнародованному документу, после выпуска из высшего учебного заведения студентам в Украине будут выдавать дипломы без возможности получить награду. Это означает, что последние дипломы с отличием, то есть красные дипломы, получили студенты, которые закончили обучение в 2020 году.

Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет утвердил новые формы дипломов, которых, по сравнению с предыдущими годами, стало на три меньше. Так, в перечне дипломов теперь отсутствуют дипломы младшего бакалавра с отличием (красный диплом), бакалавра с отличием, магистра с отличием и доктора философии европейского образца. Однако, теперь в Украине можно будет получить диплом доктора искусств.

По мнению кандидата педагогических наук, филолога и преподавателя Владимира Шкавро, отмена красных дипломов — стремление украинской образовательной отрасли к стандартам европейского образования:

"Отмена диплома с отличием является актуальной, поскольку европейское образование не предусматривает красных дипломов и дипломы с отличием являются пережитком советского образования", — говорит специалист.

По словам Владимира Шкавро, отмена красных дипломов от части может негативно сказаться на успеваемости студентов, поскольку у учащихся может уменьшиться мотивация. Однако педагог уверяет, что на образовательный процесс в общем отмена дипломов с отличием повлияет позитивно, потому как теперь все студенты будут равны, а оценивание будет происходить за реальные достижения:

"Для студентов негативным является то, что уменьшится мотивация к обучению и получению красного диплома как мечты. Однако, в современных реалиях, работодателя чаще интересуют приобретенные компетентности и навыки. Теперь в образовательном процессе будут все равны, и оценивание будет происходить за реальные достижения, а не за то, что кто-то из студентов тратит больше времени на подготовку к предмету", — подытожил специалист.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что студенты из Украины больше не будут учиться в Британии. Великобритания больше не будет участвовать в программе Евросоюза Erasmus. Об этом заявил переговорщик Мишель Барнье.

















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!