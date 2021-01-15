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Главная Новости Общество наука и обучение В Украине отменили красные дипломы
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В Украине отменили красные дипломы

Последние дипломы с отличием получили студенты, которые выпустились в 2020 году

сегодня, 10:58
Автор:

Елизавета Черных

Министр образования и науки и Украины Сергей Шкарлет подписал приказ о новых формах документов о высшем образовании и научных степенях. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Минобразования. 

В Украине отменили красные дипломы

В Украине отменили красные дипломы - фото из открытых источников

Таким образом, после выпуска из высшего учебного заведения студентам в Украине будут выдавать дипломы без возможности получить награду. Это означает, что последние дипломы с отличием, то есть красные дипломы, получили студенты, которые закончили обучение в 2020 году.

Согласно документу, в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, выдаваемых выпускникам без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное наименование учебного заведения, в которое студент поступил в начале обучения в Украине. 

Также в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" указывать образовательно-квалификационный уровень.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что студенты из Украины больше не будут учиться в Британии. Великобритания больше не будет участвовать в программе Евросоюза Erasmus. Об этом заявил переговорщик Мишель Барнье. Соглашение между Британией и ЕС уже есть на сайте Еврокомиссии. Во время пресс-конференции, на которой было объявлено, что Великобритания и ЕС достигли торгового соглашения о Brexit, Барнье сказал, что сожалеет о том, что британское правительство решило больше не участвовать в программе обмена Erasmus.

Также известно, что в Украине школы начнут внедрять использование электронных дневников и классных журналов. Модернизированная система перевода школьных документов в электронный вид называется Electronic Journal. В ее рамках разрешается оформить е-дневник, е-журнал для оценок и е-расписание уроков. 



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Источник: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dokumentiv-pro-vishu-osvitu-naukovi-stupeni-ta-dodatka-do-nih-zrazka-akademichnoyi-dovidki?fbclid=IwAR1wAUU0RbqmIKQHMuNNHHaron6ok5a2D5kie8OKvKT63geC26pELbxpxbk
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