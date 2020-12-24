Студенты из Украины больше не будут учиться в Британии - Brexit

Великобритания больше не будет участвовать в программе Евросоюза Erasmus. Об этом заявил переговорщик Мишель Барнье. Соглашение между Британией и ЕС уже есть на сайте Еврокомиссии.

Erasmus+

Во время пресс-конференции, на которой было объявлено, что Великобритания и ЕС достигли торгового соглашения о Brexit, Барнье сказал, что сожалеет о том, что британское правительство решило больше не участвовать в программе обмена Erasmus. Когда в марте возникла возможность исключения Великобритании из программы, университеты заявили, что это фактически "пробьет дыру" в секторе образования.

Украина также принимает участие в академической мобильности Erasmus. Сотни украинских студентов получаю гранты и стипендии на обучение в Европейском союзе. В их число входят и магистерские программы, стажировки, практика и аспирантура. Напомним, в Великобритании находятся одни из самых рейтинговых ВУЗов в мире:

1) Кембриджский университет

2) Оксфордский университет

3) Лондонский университет

Таким образом сегодняшняя сделка Brexit между ЕС и Великобританией отразилась и на украинской системе образования. Многие студенты из Украины уже учатся в Великобритании по Erasmus.

Напомним, до возобновления "логистических отношений" с Францией британцы начали запасаться продуктами. Многие свежие продукты исчезли с прилавков из-за задержек з поставками.

Ранее "Комментарии" сообщали, что посольство Британии в Киеве опубликовало инструкцию, которой стоит придерживаться всем, кто хочет попасть в Великобританию, после того как в Соединенном Королевстве обнаружили новый штамм коронавируса.





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