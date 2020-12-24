Студенты из Украины больше не будут учиться в Британии - Brexit

Язык
Coinspot 24.12.2020
BTC/USD
23382.87
ETH/USD
594.15
LTC/USD
107.64
НБУ 24.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Великобритания больше не будет участвовать в программе Евросоюза Erasmus. Об этом заявил переговорщик Мишель Барнье. Соглашение между Британией и ЕС уже есть на сайте Еврокомиссии.
Erasmus+
Во время пресс-конференции, на которой было объявлено, что Великобритания и ЕС достигли торгового соглашения о Brexit, Барнье сказал, что сожалеет о том, что британское правительство решило больше не участвовать в программе обмена Erasmus. Когда в марте возникла возможность исключения Великобритании из программы, университеты заявили, что это фактически "пробьет дыру" в секторе образования.
Украина также принимает участие в академической мобильности Erasmus. Сотни украинских студентов получаю гранты и стипендии на обучение в Европейском союзе. В их число входят и магистерские программы, стажировки, практика и аспирантура. Напомним, в Великобритании находятся одни из самых рейтинговых ВУЗов в мире:
1) Кембриджский университет
2) Оксфордский университет
3) Лондонский университет
Таким образом сегодняшняя сделка Brexit между ЕС и Великобританией отразилась и на украинской системе образования. Многие студенты из Украины уже учатся в Великобритании по Erasmus.
Напомним, до возобновления "логистических отношений" с Францией британцы начали запасаться продуктами. Многие свежие продукты исчезли с прилавков из-за задержек з поставками.
Ранее "Комментарии" сообщали, что посольство Британии в Киеве опубликовало инструкцию, которой стоит придерживаться всем, кто хочет попасть в Великобританию, после того как в Соединенном Королевстве обнаружили новый штамм коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости