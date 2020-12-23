В школах Украины начнут использовать электронные дневники и журналы

В Украине школы начнут внедрять использование электронных дневников и классных журналов. О событии сообщает тематический ресурс Освіта.UA.

Придется привыкать к электронному дневнику. Фото: Depositphotos

Модернизированная система перевода школьных документов в электронный вид называется Electronic Journal. В ее рамках разрешается оформить е-дневник, е-журнал для оценок и е-расписание уроков. Предполагается, что это позволит упростить доступ к информации как ученикам, так и учителям.

Разработка школьной электронной документации происходит в рамках развития программно-аппаратного комплекса "Автоматизированный комплекс образовательного менеджмента". Разрешение на начало эксплуатации в украинских учебных заведениях предоставило соответствующим приказом Министерство образования и науки.

Чтобы подключиться к программе, администрация школы должна направить специальный запрос на е-адрес ГНУ "Институт образовательной аналитики" с перечнем соответствующей информации. После этого придется подождать его обработки и внесения данных в базу.

Интересно, что педагоги уже начали по-разному реагировать на новость о введении электронной документации. Кто-то интересуется, достаточно ли качественно будет функционировать такой сервис, а кто-то — получат ли педагоги дополнительную плату за использование е-бумаг в своей работе.

Стоит отметить, что в предыдущую — исследовательскую — эксплуатацию система е-документооборота в украинских школах запущена 22 декабря 2020.

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