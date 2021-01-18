В Тихом океане обнаружили гигантских слизней (ФОТО)

Тихий океан является самым большим и глубоким на планете и в нем обитает множество различных видов морских существ, среди которых и гигантские слизни. Их недавно заметили ученые во время изучения вод океана и сделали несколько снимков.

обнаружены гигантские слизни / Фото: Getty Images

Исследователи отметили, что длина одной особи достигает одного метра, а вес составляет около 14 килограмм. Обычно их замечают возле берегов Калифорнии и Мексики, но случается это крайне редко, в тех случаях, когда у слизней начинается сезон размножения.

Этих гигантских слизней еще называются "черным морским зайцем", в основном они питаются водорослями, которые помогают им вырабатывать токсины, защищающие этих существ от крупных рыб. Поэтому естественных врагов у слизней в океане очень мало. Но несмотря на свои габариты, в воде они передвигаются достаточно быстро.

Считалось, что черных морских зайцев лучше не трогать руками из-за тех же токсинов, которые могут попасть в организм человека и вызвать проблемы со здоровьем. Но опытные смельчаки опровергли этот миф и доказали, что процесс безопасный.

Напомним, недавно в одной из пещер Румынии, которая была изолирована от мира 500 тысяч лет, обнаружили ядовитую сколопендру — она пока является самым большим ее обитателем, поэтому прозвана "королем пещеры".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые, активно изучающие водные массы и биологическую жизнь Антарктиды, обнаружили на морском дне странных существ. Исследователи обнаружили скопление морских лилий, которых до этого видели только на окаменелостях, а также больших морских пауков с длинными ногами и маленьким тельцем и многощетинкового червя.

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