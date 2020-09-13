kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.09.2020

BTC/USD

10547.71

ETH/USD

388.32

LTC/USD

50.77

НБУ 13.09.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Во льдах Антарктиды обнаружили неизвестных науке существ
commentss НОВОСТИ Все новости

Во льдах Антарктиды обнаружили неизвестных науке существ

Эти существа обнаружили на дне моря Росса

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий

На ледяном континенте регулярно проводятся важнейшие климатические и космические исследования. Также ученые активно изучают водные массы и биологическую жизнь Антарктиды. Во время одного такого исследования, ученые обнаружили на морском дне странных существ. Такую информацию предоставило издание Express.

Во льдах Антарктиды обнаружили неизвестных науке существ

Важной целью современных исследований является изучение морской жизни самого холодного континента, а именно экосистем, которые долгие годы оставались неизученными. С помощью новейших технологий эксперты провели сканирование морского дня в районе моря Росса, которое имеет важнейшее экологическое и научное значение. Благодаря сканеру они получили кадры с изображением неизвестных существ. 

Ученый Дэйв Боуден рассказал, что им удалось обнаружить на дне больших морских пауков, у которых практически отсутствует тело, зато есть длинные ноги. Также исследователи нашли огромного многощетинкового червя. Но самой значимой находкой считают скопление морских лилий, потому что раньше их никогда не видели на морском дне, лишь на окаменелостях. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые обнаружили останки древнейшего морского чудовища.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!