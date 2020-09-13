Во льдах Антарктиды обнаружили неизвестных науке существ

На ледяном континенте регулярно проводятся важнейшие климатические и космические исследования. Также ученые активно изучают водные массы и биологическую жизнь Антарктиды. Во время одного такого исследования, ученые обнаружили на морском дне странных существ. Такую информацию предоставило издание Express.

Важной целью современных исследований является изучение морской жизни самого холодного континента, а именно экосистем, которые долгие годы оставались неизученными. С помощью новейших технологий эксперты провели сканирование морского дня в районе моря Росса, которое имеет важнейшее экологическое и научное значение. Благодаря сканеру они получили кадры с изображением неизвестных существ.

Ученый Дэйв Боуден рассказал, что им удалось обнаружить на дне больших морских пауков, у которых практически отсутствует тело, зато есть длинные ноги. Также исследователи нашли огромного многощетинкового червя. Но самой значимой находкой считают скопление морских лилий, потому что раньше их никогда не видели на морском дне, лишь на окаменелостях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые обнаружили останки древнейшего морского чудовища.

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