В США нашли «настоящих» Губку Боба и Патрика (ФОТО)

Американские ученые во время изучения глубин Атлантического океана наткнулись на удивительную находку — морскую губку и звезду, которые очень напоминали главных героев мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

Отрывок из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»

Морской биолог Кристофер Ма опубликовал у себя в социальной сети Twitter фотографию животных, которые находились на глубине почти 2000 метров: "Вау! Это настоящие Спанч Боб и Патрик", — добавил он запись к снимку.

Морскую губку и рядом лежащую возле нее звезду удалось заснять дистанционно управляемым аппаратом Okeanos Explorer в районе Северной Америки.

Обычно морские губки не имеют такой ярко-желтый окрас и слабо напоминают квадратную форму, поэтому кадр получился уникальным. А вот морская звезда, которая пристроилась рядом с губкой, по словам исследователей, скорее всего, хотела съесть ее, а не дружить, как в мультфильме.





Напомним, что недавно группе исследователей в Тихом океане удалось заснять редкостного"стеклянного" осьминога, обитающего на экстремальных глубинах. У него прозрачная кожа, сквозь которую можно рассмотреть его внутренние органы, а точнее систему пищеварения и мозг. Примечательно то, что мозг осьминогов — один из самых развитых среди беспозвоночных, о чем свидетельствуют зачатки коры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Международной группе исследователей во главе с австралийским физиком Антоном Валлнером удалось обнаружить следы изотопов железа и плутония в образцах океанической коры. Такие вещества, со слов ученых, в земных условиях не встречаются.