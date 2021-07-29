logo
Русский Українська

BTC/USD

39683.02

ETH/USD

2329.04

LTC/USD

141.26

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В США нашли «настоящих» Губку Боба и Патрика (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В США нашли «настоящих» Губку Боба и Патрика (ФОТО)

Ученые из Нацуправления океанических и атмосферных исследований США обнаружили в Атлантическом океане «настоящих» Губку Боба и Патрика

сегодня, 19:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские ученые во время изучения глубин Атлантического океана наткнулись на удивительную находку — морскую губку и звезду, которые очень напоминали главных героев мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

В США нашли «настоящих» Губку Боба и Патрика (ФОТО)

Отрывок из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»

Морской биолог Кристофер Ма опубликовал у себя в социальной сети Twitter фотографию животных, которые находились на глубине почти 2000 метров: "Вау! Это настоящие Спанч Боб и Патрик", — добавил он запись к снимку.

Морскую губку и рядом лежащую возле нее звезду удалось заснять дистанционно управляемым аппаратом Okeanos Explorer в районе Северной Америки.

Обычно морские губки не имеют такой ярко-желтый окрас и слабо напоминают квадратную форму, поэтому кадр получился уникальным. А вот морская звезда, которая пристроилась рядом с губкой, по словам исследователей, скорее всего, хотела съесть ее, а не дружить, как в мультфильме.

В США нашли «настоящих» Губку Боба и Патрика (ФОТО) - фото 2

Напомним, что недавно группе исследователей в Тихом океане удалось заснять редкостного"стеклянного" осьминога, обитающего на экстремальных глубинах. У него прозрачная кожа, сквозь которую можно рассмотреть его внутренние органы, а точнее систему пищеварения и мозг. Примечательно то, что мозг осьминогов — один из самых развитых среди беспозвоночных, о чем свидетельствуют зачатки коры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Международной группе исследователей во главе с австралийским физиком Антоном Валлнером удалось обнаружить следы изотопов железа и плутония в образцах океанической коры. Такие вещества, со слов ученых, в земных условиях не встречаются.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ