В США нашли «настоящих» Губку Боба и Патрика (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Американские
ученые во время изучения глубин Атлантического океана наткнулись на удивительную
находку — морскую губку и звезду, которые очень напоминали главных героев
мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны".
Отрывок из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»
Морской
биолог Кристофер Ма опубликовал у себя в социальной сети Twitter фотографию
животных, которые находились на глубине почти 2000 метров: "Вау! Это настоящие
Спанч Боб и Патрик", — добавил он запись к снимку.
Морскую
губку и рядом лежащую возле нее звезду удалось заснять дистанционно управляемым
аппаратом Okeanos Explorer в районе Северной Америки.
Обычно морские губки не имеют такой ярко-желтый окрас и слабо напоминают квадратную форму, поэтому кадр получился уникальным. А вот морская звезда, которая пристроилась рядом с губкой, по словам исследователей, скорее всего, хотела съесть ее, а не дружить, как в мультфильме.
Напомним,
что недавно группе исследователей в Тихом океане удалось заснять редкостного"стеклянного" осьминога, обитающего на экстремальных глубинах. У него прозрачная
кожа, сквозь которую можно рассмотреть его внутренние органы, а точнее систему
пищеварения и мозг. Примечательно то, что мозг осьминогов — один из самых
развитых среди беспозвоночных, о чем свидетельствуют зачатки коры.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Международной группе исследователей во
главе с австралийским физиком Антоном Валлнером удалось обнаружить следы
изотопов железа и плутония в образцах океанической коры. Такие вещества, со
слов ученых, в земных условиях не встречаются.
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