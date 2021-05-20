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В океане обнаружили вещества инопланетного происхождения

Такие вещества не встречается в земных условиях

сегодня, 10:11
Автор:

Елизавета Черных

Международной группе исследователей во главе с австралийским физиком Антоном Валлнером удалось обнаружить следы изотопов железа и плутония в образцах океанической коры. Такие вещества, со слов ученых, в земных условиях не встречаются, пишет FaceNews.ua, ссылаясь на Science.

В океане обнаружили вещества инопланетного происхождения

В океане обнаружили вещества инопланетного происхождения - фото из открытых источников

Исследователи считают, что находка свидетельствует о том, что потоки вещества, которое выбрасывается при слиянии нейтронных звезд или взрывах сверхновых, периодически достигают поверхности Земли. Ученые предполагают, что за последние десять лет звездное вещество попадало на нашу планету, как минимум два раза. 

Антон Валлнер считает, что плутоний-244 мог появиться в океане после масштабного и более древнего происшествия. Специалист не исключает, взрыв нейронной звезды. Ученые также считает, что присутствие в океанической коре обнаруженного вещества может означаться, что сверхновые звезды вырабатывают плутоний-244. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, ученые нашли доказательства существования ранее не обнаруженной популяции синих китов, обитающих в западной части Индийского океана, на основе анализа звукозаписей из этого региона, что проливает свет на глобальное распределение крупнейших животных, когда-либо живших на Земле. В то время как эти находящиеся под угрозой исчезновения млекопитающие встречаются по всему миру во всех океанах и издают очень низкие и узнаваемые песни, исследователи, в том числе из Аквариума Новой Англии в США, заявили, что у каждой популяции синих китов есть своя уникальная песня.









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Источник: https://www.facenews.ua/news/2021/504788/
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