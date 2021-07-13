Ученые засняли редкого «стеклянного» осьминога (ВИДЕО)

В Тихом океане обитают удивительные морские существа, и некоторые из них довольно редко попадают в объективы камер. Одним из них является "стеклянный" осьминог, встречающийся только в экстремальных глубинах.

Ученые засняли редкого «стеклянного» осьминога / Фото: Сreative Сommons

Исследователям удалось заснять на камеру этого редкого вида головоногих моллюсков у архипелага Феникс, расположенного недалеко от Гавайских островов. У этого осьминога прозрачная кожа, сквозь которую можно рассмотреть его внутренние органы, а точнее систему пищеварения и мозг. Примечательно то, что мозг осьминогов — один из самых развитых среди беспозвоночных, о чем свидетельствуют зачатки коры. Из-за почти бесцветного тела и передвижения в воде этот океанский житель напоминает медузу.

Известно, что этот вид моллюсков был открыт еще в 1918 году, его обнаружили в желудке хищной рыбы. Но в естественной среде "стеклянного" осьминога поймать не удавалось из-за прозрачности и труднодоступных для человека мест, в которых он обитает.

Также ученым с помощью подводных роботов удалось зафиксировать в объектив камеры белую акулу длиной 13 метров и крабов, которые боролись за пищу.

Напомним, что в Тихом океане исследователи обнаружили "черных морских зайцев", а точнее гигантских слизней, вес которых может достигать 14 килограмм. Но несмотря на свои габариты, в воде они передвигаются достаточно быстро.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи в Мексиканском заливе в феврале 2010 года была обнаружена крошечная акула (также известная как акула Парина). Сейчас она была классифицирована как новый вид и является одной из двух когда-либо найденных карманных акул.

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