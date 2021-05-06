В Малайзии нашли сову, считавшуюся вымершей более 120 лет

Совы — умные, красивые и выносливые ночные хищники, которые восхищают людей своими навыками. Один из подвидов этих птиц был обнаружен исследователем в лесах Малайзии, и эта находка стала очень важной, поскольку борнейского подвида малазийской совки считали вымершим более 120 лет.

В Малайзии нашли уникальный подвид совы / фото: с Phys.org

Заметил птицу эколог Энди Бойс, ему удалось сфотографировать маленького хищника в горных лесах возле горы Кинабалу, что на востоке Малайзии в штате Сабах. Об этой сове мало что известно, ведь ее долгие годы считали вымершей. В последний раз ее видели в 1892 году. Эта птица может оказаться отдельным уникальным видом, который заслуживает места в Красной книге.

Эколог обратил внимание на сову, потому что она была большой и с другим оперением, чем те, которые встречались ему в районе гор Кинабалу. Энди Бойс отметил, что, увидев птицу, он почувствовал шок и волнение от того, что она до сих пор существует в природе. Затем он быстренько снял ее на камеру.

Отмечается, что эта сова находится под угрозой потери среды обитания из-за изменения климата, вырубки лесов и добычи пальмового масла.

Напомним, что в конце 2020 года группа исследователей обнаружила на индонезийском острове Борнео редкую птицу, которую, как оказалось позже, считали вымершей 170 лет. Ученые из Индонезии и Сингапура доказали существование чернобровой мышиной тимелии (или чернобрового болтуна). Эту птицу удавалось поймать всего один раз, где-то между 1843 и 1848 годами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на территории Мьянмы — государства в Юго-Восточной Азии, ученые обнаружили новый вид обезьян. Таких пушистых приматов в природе насчитывается около 200 особей.

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