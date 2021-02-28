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Обнаружена птица, которую 170 лет считали вымершей (ФОТО)

Эту птицу удавалось поймать всего один раз

сегодня, 12:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В конце 2020 года группа исследователей обнаружила на индонезийском острове Борнео редкую птицу, которую, как оказалось позже, считали вымершей 170 лет.

Обнаружена птица, которую 170 лет считали вымершей (ФОТО)

найдена редкая птица / фото из открытых источников

Ученые из Индонезии и Сингапура доказали существование чернобровой мышиной тимелии (или чернобрового болтуна). Эту птицу удавалось поймать всего один раз, где-то между 1843 и 1848 годами. Записи о находке отрывочны, но похоже, что птица была поймана на острове Ява.

Эта находка была единственным доказательством ее существования, поэтому в орнитологических текстах она была помечена как "вид данных о котором недостаточно". В одном из музеев Нидерландов сохранилось ее чучело. Исследователи предполагали, что чернобровая мышиная тимелия вымерла, поскольку после этого ни одному исследователю не удавалось ее обнаружить и этот вид считался одним из самых загадочных в орнитологии.

Некоторое время группа ученых, которая обнаружила редкую птицу на острове Борнео, не могла ее идентифицировать. И лишь сравнив фотографии с экземпляром, хранившимся в музее и его описанием, они выяснили, что это действительно чернобровая мышиная тимелия.

Исследователи считают, что раньше этот вид не могли обнаружить, потому что искали не в той местности. Они хотят провести экспедицию на острове Борнео, чтобы выяснить, сколько птиц там обитает, но в период пандемии коронавирусной инфекции, сделать это проблематично, потому что поездки на остров ограничены. 

Обнаружена птица, которую 170 лет считали вымершей (ФОТО) - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в США в городе Хилтон-Хед-Айленд нашли двуглавое дитя черепахи. Подобная мутация чаще встречается именно среди рептилий, но при этом остается крайне редкой. Детеныша отпустили в океан. 


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Источник: https://phys.org/news/2021-02-bird-believed-extinct-years-borneo.html
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