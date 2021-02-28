Обнаружена птица, которую 170 лет считали вымершей (ФОТО)

В конце 2020 года группа исследователей обнаружила на индонезийском острове Борнео редкую птицу, которую, как оказалось позже, считали вымершей 170 лет.

найдена редкая птица / фото из открытых источников

Ученые из Индонезии и Сингапура доказали существование чернобровой мышиной тимелии (или чернобрового болтуна). Эту птицу удавалось поймать всего один раз, где-то между 1843 и 1848 годами. Записи о находке отрывочны, но похоже, что птица была поймана на острове Ява.

Эта находка была единственным доказательством ее существования, поэтому в орнитологических текстах она была помечена как "вид данных о котором недостаточно". В одном из музеев Нидерландов сохранилось ее чучело. Исследователи предполагали, что чернобровая мышиная тимелия вымерла, поскольку после этого ни одному исследователю не удавалось ее обнаружить и этот вид считался одним из самых загадочных в орнитологии.

Некоторое время группа ученых, которая обнаружила редкую птицу на острове Борнео, не могла ее идентифицировать. И лишь сравнив фотографии с экземпляром, хранившимся в музее и его описанием, они выяснили, что это действительно чернобровая мышиная тимелия.

Исследователи считают, что раньше этот вид не могли обнаружить, потому что искали не в той местности. Они хотят провести экспедицию на острове Борнео, чтобы выяснить, сколько птиц там обитает, но в период пандемии коронавирусной инфекции, сделать это проблематично, потому что поездки на остров ограничены.





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