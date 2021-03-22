Когда человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды

Вода — это источник энергии, наша пища, средство производства, поэтому ее и называют "голубым золотом". Но к 2030 году человечество может столкнуться с глобальной нехваткой водных ресурсов в размере 40%.

человечество ждет глобальный дефицит воды / Фото: Quils/Depositphotos

В докладе ЮНЕСКО, который посвящен Всемирному дню водных ресурсов, говорится о том, что в ближайшее десятилетие на планете наступит водный кризис. Почти половина населения Земли будет испытывать дефицит пресной питьевой воды, а всему виной нерациональное использование ресурса. Ситуацию ухудшают и другие глобальные проблемы, в частности санитарный кризис и пандемия коронавирусной инфекции.

Авторы доклада считают, что люди прилагают недостаточно усилий, чтобы сохранить "голубое золото", и сейчас очень остро стоит вопрос о правильной оценке его стоимости.

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азула рассказала, что вода нужна нам не только для потребления, ведь она играет санитарную, социальную и культурную роль в человеческих обществах.

Отметим, что дефицит питьевой воды связан с последствиями изменения климата, с деятельностью человека, приводящей к сокращению водных ресурсов из-за загрязнения пресноводных экосистем, а также с последствиями урбанизации и изменений в землепользовании.

К слову, согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) пресноводные ресурсы в Украине не в лучшем состоянии и находятся под "высоким риском".

Напомним, недавно группа международных ученых заявила, что в недалеком будущем человечество может столкнуться с нехваткой важного ресурса — фосфора, а это может стать причиной голода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Билл Гейтс рассказал, какие угрозы ждут человечество после пандемии коронавируса.

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