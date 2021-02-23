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На Земле заканчивается жизненно важный ресурс: чем это грозит

Запасы этого ресурса могут исчезнуть через 80 лет

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Группа исследователей из Дании и Великобритании заявила, что в недалеком будущем человечество может столкнуться с голодом. Дело в том, что на нашей планете заканчивается жизненно важный ресурс — фосфор.

На Земле заканчивается жизненно важный ресурс: чем это грозит

на Земле заканчиваются запасы фосфора (фото из открытых источников)

Ученые говорят, что основной причиной дефицита фосфора, который важен для производства сельскохозяйственных продуктов, является нерациональное потребление минеральных удобрений, вымываемых в океанические воды. Согласно оценкам исследователей, если не предпринимать никаких мер "экономии" этого важного ресурса, то его запасы существенно сократятся уже через 40 лет, а через 80 лет — исчезнут полностью. Такой ход событий может привести к всемирному голоду, потому что дефицит фосфора станет причиной неурожаев.

Отмечается, что фосфор — незаменимый элемент питания растений (как, впрочем, и всех других организмов). Поддержание высоких урожаев сельскохозяйственных культур, необходимое для обеспечения продовольствием растущего населения Земли, возможно только благодаря массированному применению минеральных удобрений. Связанный растениями фосфор переходит далее по пищевым цепям (достается животным, в том числе и человеку), выделяется с продуктами обмена, попадает в сточные воды, реками выносится в океан, где оказывается в морских осадках, но уже в очень рассеянной форме. Таким образом, имеющиеся на Земле запасы фосфатов — это фактически невозобновляемые, ресурсы.

Исследователи говорят, что предотвратить фосфорный кризис можно, но для этого необходимо сократить его применение и разработать способ повторного использования.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2020 году Земля стала быстрее вращаться и в сутках больше не 24 часа. Эксперты говорят, что дни проходят на 0,5 секунды меньше, но это заметно только на атомарном уровне.


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Источник: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b03519?from=article_link&
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