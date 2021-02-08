Какие угрозы ждут человечество после пандемии коронавируса - Билл Гейтс (Видео)

Известный миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что человечество могут ждать две серьезные угрозы после пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Veritasium.

Что будет с миром после пандемии COVID-19 - прогноз Билла Гейтса. Фото: ixbt.com

Первая проблема — изменение климата. По мнению миллиардера человечество не готово к такому вызову. Однако, по словам Гейтса именно этот фактор провоцирует смерть большого количества людей на земле. От изменения климата погибает большее количество жителей, чем от коронавируса.

Вторая проблема — биотерроризм. Поскольку уже стало понятно, что люди бессильны перед некоторыми болезнями, этим могут воспользоваться. Те, кто планирует навредить людям, могут просто создать новый вирус, который распространится по всей планете.

По мнению Билла Гейтса, со второй проблемой человечество может столкнуться гораздо быстрее, чем с глобальным изменением климата.





Напомним, что ранее американский миллиардер, основатель компании "Microsoft" и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс сделал громкое заявление. Он сказал, что мир может потрясти новая пандемия, которая будет хуже коронавирусной инфекции в 10 раз.

Миллиардер выразил мнение, что ситуация с коронавирусом приводит в ужас, но в мире может появиться еще более страшная пандемия, к которой мы будем не готовы. Подробнее о вероятной глобальной угрозе читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что Билл Гейтс в своем ежегодном послании фонда Bill & Melinda Gates Foundation призвал людей готовиться к новым пандемиям и относиться к ним достаточно серьезно. Чтобы избежать глобальных проблем и преодолеть пандемию как нынешнюю, так и последующие, Билл Гейтс советует влиятельным людям и властям вкладывать деньги в науку и развивать медицинскую сферу. Какие еще советы дает известный миллиардер, читайте здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!