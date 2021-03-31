В Израиле найдена монета времен Иисуса Христа (ФОТО)

Археологи в Старом городе Иерусалима совершили неожиданное открытие: при изучении коробки с артефактами, которая долго время пылилась в фондах музея "Башня Давида", они нашли ценную монету из древнего города Тир.

В Израиле найдена редкая монета / фото: wikipedia.org

Исследователи говорят, что такие монеты использовали паломники, чтобы уплатить храмовый налог, когда направлялись в Храм на великие праздники.

Известно, что коробку, в которой хранилась ценная находка, раскопали еще в 1980-х годах, но потом она была утеряна и снова обнаружена этой весной в рамках консервационного проекта. Серебряная монета называется "тирский шекель" и использовалась в период Второго Храма (их чеканили с 126 г до н. э. до начала Великого восстания в 66 г. н.э.).





Тирские шекели.

Фото: TAL ROGOVSKY





Куратор музея "Башни Давида" Эйлат Либер отметил, что редкая монета находится в хорошем состоянии и в следующем году ее смогут увидеть посетители в новой экспозиции.



К слову, "Башня Давида" является древней цитаделью, расположенной недалеко от Яффских ворот у входа в Старый город в Иерусалиме. Экспонаты музея отображают 4000-летнюю историю Иерусалима, от начала его существования, как ханаанского города, до современности.

Напомним, что археологам удалось обнаружить на остове Крит древнее святилище, в котором было много золотых тарелок, прикрепленных к ритуальному столбу. Специалисты предполагают, что ценные сокровища можно отнести к минойской эпохе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что таяние ледников в Альпах позволило ученым обнаружить древние предметы, которым, как оказалось, несколько тысяч лет. Исследователи наткнулись на шнурованные туфли, которые сохранились в неплохом состоянии с третьего тысячелетия до нашей эры, а также фигурку из дерева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!