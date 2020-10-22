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Главная Новости Общество наука и обучение "Тысячелетние сокровища": археологи нашли древние артефакты в Альпийских горах
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"Тысячелетние сокровища": археологи нашли древние артефакты в Альпийских горах

Находки сохранились в хорошем состоянии, потому что лежали под огромным слоем льда

сегодня, 18:23
Автор:

Любовь Блажко

Таяние ледников в Альпах позволило ученым обнаружить древние предметы, которым, как оказалось, несколько тысяч лет. Об этом пишет издание lenta.

"Тысячелетние сокровища": археологи нашли древние артефакты в Альпийских горах

Археологи нашли древние артефакты в Альпийских горах. Фото: unsplash

Альпийский ледник, который начал таять, прятал за собой место обитания древних людей, которые когда-то здесь жили долгое время. Специалисты нашли на этой стоянке пару ценных артефактов, которые очень пригодятся для дальнейших научных исследований. Они наткнулись на шнурованные туфли, которые сохранились в неплохом состоянии с третьего тысячелетия до нашей эры, а также фигурку из дерева. 

Археологи рассказали, что стремительные изменения в климате являются огромной проблемой, но у нее также есть существенные преимущества. 

"Сегодня активно развивается ледниковая археология, которая стала реальностью благодаря таянию ледников. Огромные массивы льда исчезают, открывая тысячелетние сокровища", — поделился один из авторов этого исследования. 

Стоит отметить, что эти предметы уже не первые, которые удалось найти в Альпах. Немного раньше там обнаружили веревку, которой приблизительно 6 тысяч лет. Принято было считать, что древние люди не рисковали подниматься высоко в горы, однако новая находка позволяет опровергнуть этот факт. 

Ранее "Комментарии" писали, что ученые нашли ошибку, которую допустили строители пирамиды Хеопса. 


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