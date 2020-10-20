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Ученые нашли ошибку, которую допустили строители пирамиды Хеопса

Пирамида Хеопса сохранилась до нашего времени в практически нетронутом состоянии

сегодня, 19:07
Автор:

Любовь Блажко

Известная всему миру пирамида Гизы или пирамида Хеопса, как оказалось, была создана с некоторыми недостатками. В издании Express появилась публикация, согласно которой фундамент пирамиды оказался не совсем квадратным. Об этом пишет издание lenta.

Ученые нашли ошибку, которую допустили строители пирамиды Хеопса

Пирамида Хеопса. Фото: architectureguru

Несмотря на то, что пирамида сохранилась в довольно неплохом состоянии, четыре с половиной тысячи лет тому назад она выглядела немного иначе. В те времена она имела массу примерно 6 миллионов тон, а ее поверхность изначально была облицована белым известняком. Позднее его удалили, чтобы найти ему применение в иных проектах.

Эксперты из исследовательского фонда Гленна Дэша (США) и представители Ассоциации исследований Древнего Египта (AERA) обнаружили интереснейший "изъян" в структуре пирамиды. Они нашли 84 точки, на которых остались следы от внешнего облицовочного слоя.

Специалисты рассказывают, что им пришлось нанести эти отметки на сетку, что дало возможность применить линейную регрессию для определения первоначальных размеров пирамиды. Выяснилось, что с самого начала фундамент одного из чудес света не был идеально квадратным – отклонения видны на десятки сантиметров. Несмотря на это, создателям этого сооружения все же удалось максимально приблизиться к идеальным пропорциям, что в те времена было почти непостижимой задачей для выполнения. 

Ранее "Комментарии" писали, что археологи обнаружили в Перу изображение кошки возрастом в 2000 лет. 


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