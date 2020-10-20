Археологи обнаружили в Перу изображение кошки возрастом в 2000 лет

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Татьяна Веремеева
Огромная кошачья фигура, вырезанная на засушливом склоне
холма более 2000 лет назад, была обнаружена на юге Перу, сообщает Министерство
культуры страны. Об этом пишет CNN.
Древний геоглиф длинной в 37 метров является частью линий
Наска – коллекции сотен загадочных произведений искусства, выгравированных на
плато к югу от Лимы.
Кошка присоединяется к множеству других зооморфных
рисунков, найденных по всему ландшафту региона за последнее столетие, включая
изображения колибри, обезьяны и пеликана. Рисунок обнаружили во время ремонтных
работ на наблюдательном площадке для туристов.
После проведения очистительных и консервационных работ
археологи обнаружили ряд линий шириной от 30 до 40 сантиметров. Стиль
произведения искусства предполагает, что оно было создано между 200 и 100
годами до нашей эры, в поздний период Паракаса, говорится в сообщении
министерства.
Этот регион представляет интерес для историков с 1920-х
годов, когда перуанский археолог Торибио Мехия Ксесспе впервые обнаружил
таинственные линии, вырезанные на ландшафте. С увеличением количества авиаперелетов
в 1930-х годах были открыты новые произведения искусства и исследователи
продолжали открывать новые линии, а также развивать теории о том, как и почему
они были созданы.
Совсем недавно, в 2019 году, исследователи из японского
Университета Ямагата обнаружили в этом регионе более 140 геоглифов с помощью
3D-изображений.
Ранее "Комментарии" писали, что палеонтологи, исследуя
высокогорное плато в Центральных Андах в Перу, обнаружили
окаменелый ствол дерева, возрастом 10 млн лет, который был закопан под
вулканическими породами.
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