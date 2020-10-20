Археологи обнаружили в Перу изображение кошки возрастом в 2000 лет

Огромная кошачья фигура, вырезанная на засушливом склоне холма более 2000 лет назад, была обнаружена на юге Перу, сообщает Министерство культуры страны. Об этом пишет CNN.



Древний геоглиф длинной в 37 метров является частью линий Наска – коллекции сотен загадочных произведений искусства, выгравированных на плато к югу от Лимы.

Кошка присоединяется к множеству других зооморфных рисунков, найденных по всему ландшафту региона за последнее столетие, включая изображения колибри, обезьяны и пеликана. Рисунок обнаружили во время ремонтных работ на наблюдательном площадке для туристов.

После проведения очистительных и консервационных работ археологи обнаружили ряд линий шириной от 30 до 40 сантиметров. Стиль произведения искусства предполагает, что оно было создано между 200 и 100 годами до нашей эры, в поздний период Паракаса, говорится в сообщении министерства.

Этот регион представляет интерес для историков с 1920-х годов, когда перуанский археолог Торибио Мехия Ксесспе впервые обнаружил таинственные линии, вырезанные на ландшафте. С увеличением количества авиаперелетов в 1930-х годах были открыты новые произведения искусства и исследователи продолжали открывать новые линии, а также развивать теории о том, как и почему они были созданы.

Совсем недавно, в 2019 году, исследователи из японского Университета Ямагата обнаружили в этом регионе более 140 геоглифов с помощью 3D-изображений.

Ранее "Комментарии" писали, что палеонтологи, исследуя высокогорное плато в Центральных Андах в Перу, обнаружили окаменелый ствол дерева, возрастом 10 млн лет, который был закопан под вулканическими породами.

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