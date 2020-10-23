Археологи нашли древнее святилище с золотом на острове Крит

Специалистам удалось обнаружить на остове Крит в районе северных предгорий Иды гробницы, которые расположены под дворцом Зоминтос. Оказалось, что во внутренних комнатах, которые принадлежат дворцу, есть древнее святилище. Об этом пишет издание lenta.

Археологи нашли древнее святилище с золотом. Фото: unsplash

Руководитель этого исследования Янних Сакелларакис придерживается мысли, что дары, которые люди несли к святилищу, могут до сих пор быть в этом помещении. И его мнение оказалось верным, потому что археологи нашли там много золотых тарелок, которые были прикреплены к ритуальному столбу.

Ученые также акцентируют внимание на том, что жители, жившие здесь намного позднее, ничего не украли, а оставили все дары в целости и сохранности. Это говорит о том, что они уважали религию, а вскоре даже достроили каменный алтарь. Возле него эксперты увидели керамические фигурки людей и животных: их обычно оставляют в местах, которые принято считать святынями.

Специалисты предполагают, что ценные сокровища можно отнести к минойской эпохе. Известно, что минойская цивилизация, которая появилась во втором веке до нашей эры, сильно почитала дворец Зоминтос.

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