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В июне украинцы увидят необычное солнечное затмение

В следующем месяце украинцы смогут увидеть частичное солнечное затмение: когда это случиться и во сколько

сегодня, 08:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты отметили, что необычное астрономическое явление произойдет 10 июня. Наблюдать, как светило будет скрываться за тенью можно будет с 11.12, а максимальная фаза затмения произойдет в 13.41 (по киевскому времени).  Частичное затмение будет видно практически на всей территории Украины, кроме отдельных южных районов (если будет хорошая погода).

В июне украинцы увидят необычное солнечное затмение

Солнечное затмение 10 июня / фото: Shutterstock / Fotodom

В этот же день, 10 июня, ожидается кольцеобразное солнечное затмение 147 сароса, максимальную фазу которого можно будет наблюдать на территории Канады, Гренландии и России. Солнце почти полностью закроется Луной, и видна будет только яркая кромка. Оно уникально тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе, это единственное кольцеобразное затмение, проходящее через данную точку, в 21 веке.

Отмечается, что затмение (кольцеобразное или частное) будет видно в 60 странах и зависимых территориях.

В следующий раз полюбоваться подобным астрономическим явлением можно будет 4 декабря текущего года, но к сожалению, не на территории Украины.

Напомним, что 26 мая произошло лунное затмение. Эксперты отметили, что оно способно повлиять на мышление и мировоззрение человека, а также повысить его духовный уровень. Но негативное влияние также может ощущаться. Такими мыслями поделилась астролог Юлия Погорельченко.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 27 апреля на территории Украины можно было наблюдать Суперлуние — энергетически сильное событие. Луна в тот день стала на 14% больше и на 30% ярче типичного полнолуния. Спутник Земли приобрел теплый золотистый оттенок и назывался "Розовой Луной" в честь дикого земного флокса — одного из самых ранних весенних цветов.


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Источник: https://science.fakty.ua/ru/377107-v-iyune-ukraincy-uvidyat-neobychnoe-solnechnoe-zatmenie
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