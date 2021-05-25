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Чем опасно лунное затмение 26 мая

Оно сильнее всего затронет тех, у кого планеты в 6 градусе Близнецов, Стрельце, Деве и Рыбах

сегодня, 09:42
Автор:

Елизавета Черных

26 мая произойдет лунное затмение. Оно поспособствует изменению мышления, мировоззрения, а также повысит духовный уровень. Однако, оно может оказать и негативное влияние на человека, в частности на здоровье, а путешествия могут обернуться неприятностями. Об этом рассказала астролог Юлия Погорельченко в Instagram, пишет издание OBOZREVATEL.

Чем опасно лунное затмение 26 мая

Лунное затмение 26 мая 2021 - фото из открытых источников

26 мая в 14:18 в 6 градусе Стрельца произойдет лунное затмение, которое откроет летний коридор затмений. Оно сильнее всего затронет тех, у кого планеты в 6 градусе Близнецов, Стрельце, Деве и Рыбах.

"Это затмение позволит изменить мышление, мировоззрение, повысит духовный уровень. Расширится потребность в знаниях. Поднимутся вопросы образования, путешествий, авторитетов, смены мировоззрений. Вероятны реформы в системе высшего образования. Способность к труду и четко видеть реальную ситуацию помогут пройти этот период максимально продуктивно", – отметила астролог.

Специалист также подчеркнула, что в этот период присутствует риск эскапизма, человек может попасть под чужое влияние или стать жертвой обмана. 

Астролог рекомендует быть осторожным и остерегаться конфликтных ситуаций. По ее словам, в период лунного затмения, которое произойдет 26 мая опасны путешествия, возрастает риск краж или мошенничества, могут пострадать сосуды, нервная система, печень, не исключены скачки давления. 

Отмечается, что в день лунного затмения лучше всего заняться собой, погрузиться внутрь себя: идеальны медитации, уединение, работа с привычками. Во время лунного затмения и в этот коридор затмений хорошо все завершать и от всего избавляться, очищать пространство и тело.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в 2021 году жители Земли смогут четыре раза наблюдать затмение: известны даты. 


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Источник: https://astro.obozrevatel.com/news/chem-opasno-lunnoe-zatmenie-26-maya.htm?_ga=2.261250571.765520462.1621845080-1845868459.1618985042&_gl=1*7g0c6w*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMTkyMzc2OS41My4xLjE2MjE5MjM4NjguMA..
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