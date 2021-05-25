Чем опасно лунное затмение 26 мая

26 мая произойдет лунное затмение. Оно поспособствует изменению мышления, мировоззрения, а также повысит духовный уровень. Однако, оно может оказать и негативное влияние на человека, в частности на здоровье, а путешествия могут обернуться неприятностями. Об этом рассказала астролог Юлия Погорельченко в Instagram, пишет издание OBOZREVATEL.

Лунное затмение 26 мая 2021 - фото из открытых источников

26 мая в 14:18 в 6 градусе Стрельца произойдет лунное затмение, которое откроет летний коридор затмений. Оно сильнее всего затронет тех, у кого планеты в 6 градусе Близнецов, Стрельце, Деве и Рыбах.

"Это затмение позволит изменить мышление, мировоззрение, повысит духовный уровень. Расширится потребность в знаниях. Поднимутся вопросы образования, путешествий, авторитетов, смены мировоззрений. Вероятны реформы в системе высшего образования. Способность к труду и четко видеть реальную ситуацию помогут пройти этот период максимально продуктивно", – отметила астролог.

Специалист также подчеркнула, что в этот период присутствует риск эскапизма, человек может попасть под чужое влияние или стать жертвой обмана.

Астролог рекомендует быть осторожным и остерегаться конфликтных ситуаций. По ее словам, в период лунного затмения, которое произойдет 26 мая опасны путешествия, возрастает риск краж или мошенничества, могут пострадать сосуды, нервная система, печень, не исключены скачки давления.

Отмечается, что в день лунного затмения лучше всего заняться собой, погрузиться внутрь себя: идеальны медитации, уединение, работа с привычками. Во время лунного затмения и в этот коридор затмений хорошо все завершать и от всего избавляться, очищать пространство и тело.



Ранее портал "Комментарии" писал, что в 2021 году жители Земли смогут четыре раза наблюдать затмение: известны даты.

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