В феврале ожидается сильная магнитная буря: названа дата

15 февраля, сразу после Дня всех влюбленных, украинцев ожидает сильнейшая магнитная буря месяца. Как уже сообщали "Комментарии", самочувствие многих людей ухудшится от ее непосредственного влияния.

Сильнейшая магнитная буря февраля разразится после Дня Святого Валентина. Фото из открытых источников

Ученые обещают, что солнечная активность не будет слишком длительной. Пик магнитной бури придется на обеденные часы 15 февраля. Но по интенсивности буря ожидается очень сильной, что значительно повлияет на здоровье метеозависимых людей.

Всего в феврале предполагалось четыре всплеска солнечной активности. Одну из довольно длительных, многодневных бурь украинцы уже пережили. Она продолжалась с 7 по 10 февраля, а наиболее ее последствия можно было почувствовать 9 февраля.

Стоит отметить, что больше всего от подобных воздействий зависят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во время магнитных бурь у людей значительно повышается (или понижается) артериальное давление, может болеть сердце, возникать головокружение. Также специалисты говорят, что активность Солнца регулирует и наше психическое здоровье — конечно же, не в лучшую сторону. Именно поэтому следует быть очень осторожными во время разговоров даже с самыми близкими, ведь раздражительность повысится, и может появиться желание устроить непрошеную ссору.

Как уже объясняли "Комментарии", магнитные бури непосредственно связанные с "жизнью" главной звезды Солнечной системы. Когда на поверхности Солнца возникает очередной крупная вспышка, это провоцирует выброс определенного количества заряженных частиц в космическое пространство. Через несколько дней, достигнув атмосферы Земли, они влияют на магнитное поле планеты и, соответственно, на самочувствие всех живых существ.



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