Следующая неделя февраля начнется с сильной магнитной бури

На вторник, 9 февраля, придется пик одной из сильнейших магнитных бурь месяца. Как уже сообщали "Комментарии", начнется она 7 февраля.

На 9 февраля придется пик одной из самых сильных бурь месяца. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что интенсивность магнитной бури квалифицируется по среднему значению, метеозависимые люди будут ощущать слабость и некоторые проблемы со здоровьем. Особенно трудно будет в эти дни лицам, страдающим от пониженного или повышенного давления.

Заметим, что в целом первая магнитная буря февраля продлится четыре дня — с 7 до 10 числа включительно. Пик бури придется на 9 февраля.

Всего в этом месяце ожидается четыре различных по силе всплеска магнитной активности.

Магнитные бури непосредственно связаны с "жизнью" Солнца. Когда на поверхности звезды регистрируется очередная сильная вспышка, это означает, что в космическое пространство попало определенное количество заряженных частиц. Через несколько дней, достигнув атмосферы Земли, они влияют на магнитное поле планеты, от чего, соответственно, зависит и все живое.



Интересно, что сейчас магнитные бури больше всего влияют как раз на людей и их самочувствие. А еще в начале 2000-х из-за значительной активности Солнца от частых вспышек на звезде "страдала" земная техника, а также орбитальные спутники.

Самые массовые последствия из зафиксированных учеными магнитных бурь имело "Каррингтонское событие" в 1859 году. Плохое самочувствие регистрировалось у тысяч людей, вышло из строя немало телеграфов и магнитных приборов. Правда, магнитные бури подобной силы повторяются с периодичностью в 500 лет, то есть человечество может несколько выдохнуть до 2359-года.

Если же вы страдаете от влияния магнитных бурь, не забывайте в период их активности хорошо высыпаться, правильно питаться и долго гулять на свежем воздухе. Следует позаботиться о собственном иммунитете.

Ранее "Комментарии" сообщали, что январь, к счастью, прошел без особых магнитных колебаний.

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