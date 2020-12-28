Магнитные бури в январе — прозноз ученых

Новогодние праздники и январь 2021 года человечество проживет без значительных магнитных бурь. Такое утверждение базируется на исследовании Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Начало года человечество встретит с умеренной солнечной активностью. Фото из свободных источников

Специалисты утверждают, что сейчас Солнце на какой-то срок "исчерпало" возможности негативно влиять на функционирование человеческих организмов. Учитывая мощность магнитной бури в начале декабря 2020 года, ученые говорят о периоде "тишины".

" В настоящее время ни на стороне, обращённой к Земле, ни на обратной стороне Солнца нет источников быстрого солнечного ветра. Активность солнечных центров подавлена. Уровень рентгеновского излучения находится на одном из самых низких уровней за весь 2020 год ", — говорится в сообщении лаборатории.

Кроме того, отмечается, что за последние четырнадцать дней специальные приборы не зафиксировали на Солнце ни одной, даже самой слабой, вспышки.

Именно поэтому январь человечество проживет в фазе умеренной солнечной активности. Магнитных бурь в первый месяц 2021 года не ожидается, магнитосфера будет спокойной и по амплитуде не будет достигать даже отметки в 4 Кр. Отметим, что самая слабая магнитная буря регистрируется со значением 5 Кр, достигая уровня G1.

Впрочем, особо чувствительным к солнечной активности людям стоит прислушаться к сигналам организма 3, 5, 6 января, а также в период с 18 до 21 числа.

Всего на 2021 год представители Лаборатории РАС прогнозируют до 14 магнитных бурь, из которых 1-2 будут значительными. Метеозависимым людям лучше отслеживать новости и делать соответствующие выводы по планированию своей занятости.

Магнитную активность конца декабря можно проверить в графике, который ранее публиковали "Комментарии".

Кроме того, на сайте можно узнать о пяти способах быстро снять стресс. Между прочим, есть вариант попробовать их, чтобы расслабиться во время недомогания в магнитные бури.



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