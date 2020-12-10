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Главная Новости Общество наука и обучение Землю накрыла геомагнитная буря - с уровнем G3 она стала самой мощной за этот год
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Землю накрыла геомагнитная буря - с уровнем G3 она стала самой мощной за этот год

Кроме сегодняшнего явления, магнитные колебания возможны до конца этого месяца

сегодня, 18:33
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 10 декабря, из-за тепловых колебаний на Солнце Землю накрыла самая мощная в текущем году магнитная буря. Ученые присвоили ей максимальный уровень G3 .

Землю накрыла геомагнитная буря - с уровнем G3 она стала самой мощной за этот год

По словам экспертов, явление окажет влияние на самочувствие даже неметеозависимым людей. Тем, кто сильно зависит от погодных колебаний, эксперты рекомендуют не заниматься тяжелой физической работой и избегать стрессов, побольше отдыхать, правильно питаться и соблюдать питьевой режим. Известно, что вспышка на звезде произошла три дня назад и начнет утихать только к завтрашнему вечеру. Из-за того, что явление случилось на той стороне Солнца, которая повернута к Земле,  воздействие от вспышки будет огромным.

Кроме того, если вы заметили перебои в работе интернета и электроприборов, в этом тоже виновата магнитная буря. Известно, что явления будут наблюдаться сегодня с 17 до 23 часов. 

Также стало известно, что эта магнитная буря может вызвать северное сияние, как к примеру, на фото снятых над Тюменью вчера вечером.

Землю накрыла геомагнитная буря - с уровнем G3 она стала самой мощной за этот год - фото 2
Землю накрыла геомагнитная буря - с уровнем G3 она стала самой мощной за этот год - фото 3
Землю накрыла геомагнитная буря - с уровнем G3 она стала самой мощной за этот год - фото 4
Землю накрыла геомагнитная буря - с уровнем G3 она стала самой мощной за этот год - фото 5
Землю накрыла геомагнитная буря - с уровнем G3 она стала самой мощной за этот год - фото 6

Ранее "Комментарии" писали о том, что 21 декабря Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу и создадут в небесах так называемую "Вифлеемскую звезду". Наблюдать зрелищное астрономическое явление можно будет абсолютно с любого места нашей планеты. Об этом пишет NASA. Астрономы говорят, что распознать Юпитер несложно – он отличается яркостью по сравнению с другими небесными телами. Сатурн, в отличие от Юпитера, не отличается яркостью, но заметен из-за золотистого отблеска. К тому же, вычислить Сатурн на небе позволяет его месторасположение – он находится к востоку от Юпитера на куполе неба. Также, астрологи подчеркивают, что обе планеты в отличие от других светил не мерцают, а светят постоянно.

Кроме того, портал опубликовал 10 фото самых дорогих кошек — кроме безумной цены, они еще и невероятно милые.



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Источник: https://tesis.lebedev.ru/info/20201210.html
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