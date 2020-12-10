Землю накрыла геомагнитная буря - с уровнем G3 она стала самой мощной за этот год

Сегодня, 10 декабря, из-за тепловых колебаний на Солнце Землю накрыла самая мощная в текущем году магнитная буря. Ученые присвоили ей максимальный уровень G3 .

По словам экспертов, явление окажет влияние на самочувствие даже неметеозависимым людей. Тем, кто сильно зависит от погодных колебаний, эксперты рекомендуют не заниматься тяжелой физической работой и избегать стрессов, побольше отдыхать, правильно питаться и соблюдать питьевой режим. Известно, что вспышка на звезде произошла три дня назад и начнет утихать только к завтрашнему вечеру. Из-за того, что явление случилось на той стороне Солнца, которая повернута к Земле, воздействие от вспышки будет огромным.

Кроме того, если вы заметили перебои в работе интернета и электроприборов, в этом тоже виновата магнитная буря. Известно, что явления будут наблюдаться сегодня с 17 до 23 часов.

Также стало известно, что эта магнитная буря может вызвать северное сияние, как к примеру, на фото снятых над Тюменью вчера вечером.

Ранее "Комментарии" писали о том, что 21 декабря Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу и создадут в небесах так называемую "Вифлеемскую звезду". Наблюдать зрелищное астрономическое явление можно будет абсолютно с любого места нашей планеты. Об этом пишет NASA. Астрономы говорят, что распознать Юпитер несложно – он отличается яркостью по сравнению с другими небесными телами. Сатурн, в отличие от Юпитера, не отличается яркостью, но заметен из-за золотистого отблеска. К тому же, вычислить Сатурн на небе позволяет его месторасположение – он находится к востоку от Юпитера на куполе неба. Также, астрологи подчеркивают, что обе планеты в отличие от других светил не мерцают, а светят постоянно.

Кроме того, портал опубликовал 10 фото самых дорогих кошек — кроме безумной цены, они еще и невероятно милые.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!