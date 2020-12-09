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Главная Новости Общество наука и обучение Вифлеемская звезда существует: она взойдет на католическое Рождество впервые за 800 лет - НАСА
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Вифлеемская звезда существует: она взойдет на католическое Рождество впервые за 800 лет - НАСА

Согласно Библии, "Вифлеемская звезда" - яркая звезда, которая указала волхвам путь к дому, где родился Иисус Христос

сегодня, 19:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

21 декабря Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу и создадут в небесах так называемую "Вифлеемскую звезду". Наблюдать зрелищное астрономическое явление можно будет абсолютно с любого места нашей планеты. Об этом пишет NASA.

Вифлеемская звезда существует: она взойдет на католическое Рождество впервые за 800 лет - НАСА

Астрономы говорят, что распознать Юпитер несложно – он отличается яркостью по сравнению с другими небесными телами. Сатурн, в отличие от Юпитера, не отличается яркостью, но заметен из-за золотистого отблеска. К тому же, вычислить Сатурн на небе позволяет его месторасположение – он находится к востоку от Юпитера на куполе неба. Также, астрологи подчеркивают, что обе планеты в отличие от других светил не мерцают, а светят постоянно.

В этом веке движение по орбите сближает указанные планеты каждые 20 лет. По расчетам ученых, следующее сближение произойдет 5 ноября 2040 года, а потом 10 апреля 2060 года. Однако максимальное сближение, аналогичное этому, произойдет только через 60 лет, 5 марта 2028 года.

Также ученые установили, что "Вифлеемская звезда" восходила на небе в 1623 году. Но в то время явление было незаметным из-за яркости Солнца, ведь тогда обе планеты подошли на максимально близкое расстояние к Светилу. Видно же с Земли необычное явление было в далеком 1226 году. Примечательно, что в этот раз "Вифлеемская звезда" взойдет в день зимнего солнцестояния за четыре дня до наступления католического Рождества 

Вифлеемская звезда существует: она взойдет на католическое Рождество впервые за 800 лет - НАСА - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, какой на МКС туалет, как астронавты моются, занимаются спортом, едят и спят. Кроме того, портал рассказал, что астронавт показал захватывающее видео Земли с космоса.



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Источник: https://nightsky.jpl.nasa.gov/event-view.cfm?Event_ID=114511
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