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Астронавт показал захватывающее видео Земли с космоса

Виктор Гловер отметил, что видео не передает всей красоты увиденного

сегодня, 03:29
Автор:

Татьяна Веремеева

Астронавт НАСА Виктор Гловер, один из четырех астронавтов на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал в Twitter видео потрясающего вида с Земли во время своего первого полета в космос. Об этом пишет CNN.

Астронавт показал захватывающее видео Земли с космоса

На видео Гловер сидит у окна, наслаждаясь видом из космоса. Астронавт, который служит пилотом и заместителем командира на корабле Crew Dragon, отметил, что видео не передает всей красоты, которую он увидел.

Астронавты НАСА Майкл Хопкинс и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногучи также являются членами миссии, называемой Экипаж-1. Это второй в истории полет космического корабля SpaceX с экипажем.

Ранее на этой неделе Гловер также опубликовал в Twitter фотографию своего "нового дома", где он проведет ближайшие несколько месяцев, работая с Международной космической станции.

Напомним, китайский космический беспилотник вылетел в сторону Луны.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/28/tech/victor-glover-space-x-astronaut-video-earth-scn-trnd/index.html
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