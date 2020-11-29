Астронавт показал захватывающее видео Земли с космоса

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Татьяна Веремеева
Астронавт НАСА Виктор Гловер, один из четырех астронавтов
на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал в Twitter видео потрясающего
вида с Земли во время своего первого полета в космос. Об этом пишет CNN.
На видео Гловер сидит у окна, наслаждаясь видом из космоса. Астронавт, который служит пилотом и заместителем командира на корабле Crew Dragon, отметил, что видео не передает всей красоты, которую он увидел.
Астронавты НАСА Майкл Хопкинс и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногучи также являются членами миссии, называемой Экипаж-1. Это второй в истории полет космического корабля SpaceX с экипажем.
Ранее на этой неделе Гловер также опубликовал в Twitter фотографию своего "нового дома", где он проведет ближайшие несколько месяцев, работая с Международной космической станции.
My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020
Напомним, китайский космический беспилотник вылетел в сторону Луны.
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