Астронавт показал захватывающее видео Земли с космоса

Астронавт НАСА Виктор Гловер, один из четырех астронавтов на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал в Twitter видео потрясающего вида с Земли во время своего первого полета в космос. Об этом пишет CNN.



На видео Гловер сидит у окна, наслаждаясь видом из космоса. Астронавт, который служит пилотом и заместителем командира на корабле Crew Dragon, отметил, что видео не передает всей красоты, которую он увидел.

Астронавты НАСА Майкл Хопкинс и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногучи также являются членами миссии, называемой Экипаж-1. Это второй в истории полет космического корабля SpaceX с экипажем.

Ранее на этой неделе Гловер также опубликовал в Twitter фотографию своего "нового дома", где он проведет ближайшие несколько месяцев, работая с Международной космической станции.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp