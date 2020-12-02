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Календарь магнитных бурь на декабрь: когда ждать удара

Во второй половине декабря людей ждет ощутимый магнитный удар

сегодня, 11:55
Автор:

Таисия Ерохина

В декабре будет всего несколько магнитных бурь, но, в целом, в течение месяца магнитосфера будет вполне спокойной, и большинство вряд почувствуют ухудшение самочувствия из-за грядущих колебаний. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Календарь магнитных бурь на декабрь: когда ждать удара

Фото: Wikimedia

Так, небольшая активность приходиться на сегодня, 2 декабря. Вероятность магнитной бури составляет 15%, но то, что она будет сильной и ощутимой, возможно только на 1%.

Самый активный период прогнозируется во второй половине месяца — с 17 по 19 декабря. И хотя это далеко не самая мощная вспышка, которая могла бы произойти, чувствительные люди все же ощутят на себе ее влияние. Пик – 19 декабря. Поэтому в эти дни нужно быть максимально внимательными к своему здоровью.

Остаток месяца пройдет спокойно и без каких-либо изменений.

Календарь магнитных бурь на декабрь: когда ждать удара - фото 2

Отметим, что магнитные бури связанны с возмущением геомагнитного поля Земли. Особенно сильно их влияние на себе ощущают метеозависимые люди. Чаще всего появляются головные боли, слабость, головокружение, тошнота и проблемы с сердцем. Чтобы избежать подобных симптомов, необходимо в опасный период хорошо высыпаться, больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться и отказаться от кофе и любых энергетиков. Лучше отдать предпочтение зеленому или травяному чаю.

Напомним, что в прошлом месяце – ноябре — самый сильный удар произошел с 19 по 21 ноября.

Ранее сообщалось, что астролог прогнозирует угрозу для планеты Земля в декабре. Известно, в какой период и какие катаклизмы могут произойти напоследок в 2020 году.


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Источник: https://tesis.lebedev.ru/en/forecast_activity.html
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