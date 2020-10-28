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Календарь магнитных бурь на ноябрь: когда ждать удара

Ближе к концу месяца людей ждет ощутимый магнитный удар

сегодня, 08:55
Автор:

Виолетта Комаровская

Магнитные бури в ноябре не будут сверхсильными. Месяц пройдет спокойно, а ощутимый удар ожидается только один. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Календарь магнитных бурь на ноябрь: когда ждать удара

Магнитные бури в ноябре. Фото: weclinica.ua

Самый сильный магнитный всплеск начнется ориентировочно 19 ноября. Он будет длиться в течение трех дней. И хотя это далеко не самая мощная вспышка, которая могла бы произойти, чувствительные люди все же ощутят на себе ее влияние. Поэтому в эти дни нужно быть максимально внимательными к своему здоровью.

Небольшие геомагнитные колебания на Солнце также ожидаются 1 ноября. А еще в течение двух дней до и после более сильного удара. Однако, высока вероятность, что эти колебания никак на самочувствии не отразятся.

Остаток месяца пройдет спокойно и без каких-либо изменений.


Магнитные бури связанны с возмущением геомагнитного поля Земли. Особенно сильно их влияние на себе ощущают метеозависимые люди. Чаще всего появляются головные боли, слабость, головокружение, тошнота и проблемы с сердцем. Чтобы избежать подобных симптомов, необходимо в опасный период хорошо высыпаться, больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться и отказаться от кофе и любых энергетиков. Лучше отдать предпочтение зеленому или травяному чаю. 

Ранее  "Комментарии" рассказывали о том, что может спровоцировать головную боль. Вы будете удивлены!


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