Календарь магнитных бурь на ноябрь: когда ждать удара

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Виолетта Комаровская
Магнитные бури в ноябре не будут сверхсильными. Месяц пройдет спокойно, а ощутимый удар ожидается только один. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Магнитные бури в ноябре. Фото: weclinica.ua
Самый сильный магнитный всплеск начнется ориентировочно 19 ноября. Он будет длиться в течение трех дней. И хотя это далеко не самая мощная вспышка, которая могла бы произойти, чувствительные люди все же ощутят на себе ее влияние. Поэтому в эти дни нужно быть максимально внимательными к своему здоровью.
Небольшие геомагнитные колебания на Солнце также ожидаются 1 ноября. А еще в течение двух дней до и после более сильного удара. Однако, высока вероятность, что эти колебания никак на самочувствии не отразятся.
Остаток месяца пройдет спокойно и без каких-либо изменений.
Магнитные бури связанны с возмущением геомагнитного поля Земли. Особенно сильно их влияние на себе ощущают метеозависимые люди. Чаще всего появляются головные боли, слабость, головокружение, тошнота и проблемы с сердцем. Чтобы избежать подобных симптомов, необходимо в опасный период хорошо высыпаться, больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться и отказаться от кофе и любых энергетиков. Лучше отдать предпочтение зеленому или травяному чаю.
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