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Календарь магнитных бурь на февраль: когда ждать удара

В феврале человечество ожидает сразу несколько довольно ощутимых магнитных бурь

сегодня, 19:50
Автор:

Вечканова Елена

Февраль 2021 года будет богатым на магнитные бури разного "сорта". Сильнейшие из них придутся на середину месяца, о чем подробно сообщает издание OBOZREVATEL.

Календарь магнитных бурь на февраль: когда ждать удара

В феврале 2021 года ожидается четыре магнитных бури. Фото из открытых источников

Итак, февраль начнется и закончится незначительными колебаниями магнитосферы. Поэтому люди, которые чувствуют метеозависимость, должны быть особенно внимательными к собственному здоровью. Всего в феврале человечеству придется "разбираться" с последствиями сразу четырех магнитных бурь.

Одна из сильных магнитных бурь ожидается 9 февраля. Впрочем, она начнет "закидывать удочку" еще с 7 числа. И хотя ее квалифицируют как бурю "средней интенсивности", несколько дней подряд людей несколько "штормить". Закончится она 10 февраля.

15 февраля, после Дня всех влюбленных, люди могут почувствовать на себе последствия сильнейшей солнечной активности за весь месяц. И хотя эта буря прогнозируется весьма короткой, самочувствие она может ухудшить многим.

Также небольшую, но среднюю по интенсивности бурю следует ожидать 22 февраля. Из-за того, что к этому моменту магнитная активность практически не будет ощущаться, следует быть особенно внимательными к собственному здоровью. Возможна общая слабость.

И последняя, самая слабая буря, приходится почти на конец месяца — 27 февраля. Специалисты рекомендуют метеозависимым людям не забывать необходимые медикаменты, чтобы в случае необходимости сразу несколько "подправить" собственное самочувствие. Не менее внимательными к здоровью в этот день следует быть и людям, у которых диагностированы хронические заболевания.

Как проявляется влияние магнитных бурь на организм человека? Частыми симптомами являются головная боль, головокружение, тошнота, а также проблемы с сердцем. Убедитесь, что в период магнитных бурь вы хорошо спите, правильно питаетесь и не забываете о прогулках на свежем воздухе.

Напомним, что январь, по сообщению "Комментариев", прошел без особых магнитных колебаний.

Впрочем, если вы заботитесь о своем здоровье в любом случае, вам будет полезно узнать, почему переводить будильник "еще на пять минуточек" довольно вредно для организма.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/society/magnitni-buri-v-lyutomu-2021-dati-i-yak-uberegtisya.htm
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