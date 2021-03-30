logo
Русский Українська

BTC/USD

58194.91

ETH/USD

1818.62

LTC/USD

192.83

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.10

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Украина может столкнуться с дефицитом питьевой воды
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина может столкнуться с дефицитом питьевой воды

В 2020 году инспекция зафиксировала порядка четырех тысяч правонарушения в сфере водных ресурсов

сегодня, 09:02
Автор:

Елизавета Черных

Уже через 30 лет наша страна может столкнуться с дефицитом питьевой воды. Об этом рассказали Сніданку з 1+1 в Госэкоинспекции, передает ТСН. 

Украина может столкнуться с дефицитом питьевой воды

Украина может столкнуться с дефицитом питьевой воды - фото из открытых источников

Специалисты уверяют, что в реках Украины наблюдается слишком высокий уровень токсинов, он выше нормы в 40 раз. Виной тому, по словам экспертов, засорение вод, выброс химикатов, а также плохие очистки. 

Сообщается, что в 2020 году инспекция зафиксировала порядка четырех тысяч правонарушения в сфере водных ресурсов. Вследствие этого был нанесен ущерб практически в 200 000 000 гривен. По словам специалистов, если ситуация останется без изменений, то уже к 2050 году воду для приготовления пищи мы будем вынуждены покупать в других странах. 

Также ранее сообщалось, что в докладе ЮНЕСКО, который посвящен Всемирному дню водных ресурсов, говорится о том, что в ближайшее десятилетие на планете наступит водный кризис. Почти половина населения Земли будет испытывать дефицит пресной питьевой воды, а всему виной нерациональное использование ресурса. Ситуацию ухудшают и другие глобальные проблемы, в частности санитарный кризис и пандемия коронавирусной инфекции.

Напомним, что в свете прогноза ООН, что люди, живущие в бедных странах, рискуют столкнуться с дефицитом продуктов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Комментарии" решили спросить у экспертов, есть ли в Украине такой риск, а так же как от этого уберечься.  Специалисты считают, что несмотря на сельскохозяйственный потенциал нашей страны, важно подходить к вопросам продовольственной безопасности очень серьезно. Эксперт назвал несколько способов, как должна действовать Украина, что обезопасить себя от риска отсутствия продуктов. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/ukraina-mozhet-stolknutsya-s-deficitom-pitevoy-vody-1753756.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ