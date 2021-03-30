Уже через 30 лет наша страна может столкнуться с дефицитом питьевой воды. Об этом рассказали Сніданку з 1+1 в Госэкоинспекции, передает ТСН.

Украина может столкнуться с дефицитом питьевой воды - фото из открытых источников

Специалисты уверяют, что в реках Украины наблюдается слишком высокий уровень токсинов, он выше нормы в 40 раз. Виной тому, по словам экспертов, засорение вод, выброс химикатов, а также плохие очистки.

Сообщается, что в 2020 году инспекция зафиксировала порядка четырех тысяч правонарушения в сфере водных ресурсов. Вследствие этого был нанесен ущерб практически в 200 000 000 гривен. По словам специалистов, если ситуация останется без изменений, то уже к 2050 году воду для приготовления пищи мы будем вынуждены покупать в других странах.

Также ранее сообщалось, что в докладе ЮНЕСКО, который посвящен Всемирному дню водных ресурсов, говорится о том, что в ближайшее десятилетие на планете наступит водный кризис. Почти половина населения Земли будет испытывать дефицит пресной питьевой воды, а всему виной нерациональное использование ресурса. Ситуацию ухудшают и другие глобальные проблемы, в частности санитарный кризис и пандемия коронавирусной инфекции.

Напомним, что в свете прогноза ООН, что люди, живущие в бедных странах, рискуют столкнуться с дефицитом продуктов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Комментарии" решили спросить у экспертов, есть ли в Украине такой риск, а так же как от этого уберечься. Специалисты считают, что несмотря на сельскохозяйственный потенциал нашей страны, важно подходить к вопросам продовольственной безопасности очень серьезно. Эксперт назвал несколько способов, как должна действовать Украина, что обезопасить себя от риска отсутствия продуктов.





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