Последствия коронавируса: грозит ли Украине дефицит продуктов - ответ экспертов

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Елизавета Черных
В свете прогноза ООН, что люди, живущие в бедных странах, рискуют столкнуться с дефицитом продуктов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Комментарии" решили спросить у экспертов, есть в Украине такой риск, а также как от этого уберечься.
Последствия коронавируса: грозит ли Украине голод - фото из открфытых источников
Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко считает, что несмотря на сельскохозяйственный потенциал нашей страны, важно подходить к вопросам продовольственной безопасности очень серьезно. Эксперт назвал несколько способов, как должна действовать Украина, что обезопасить себя от риска отсутствия продуктов:
- тщательно работать над земельной реформой (важно сделать ставку на развитие мелкого и среднего фермерства, недопущение земельных спекуляций и укрупнения земельных банков, на расширение доступа фермеров к покупке земли и к новым технологиям, защиту их прав на землю и урожай);
- стимулировать создание производств по переработке продукции АПК внутри Украины, защищая себя от необходимости импортировать;
- создавать достаточные резервы продовольствия с возможностью проводить масштабные товарные интервенции в нужный момент;
- стимулировать развитие торговой и логистической инфраструктуры для доступа мелких и средних фермеров, чтобы они не зависели от крупных торговых сетей.
А вот аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль утверждает, что Украина находится в числе мировых лидеров по производству сельхозпродукции, поэтому бояться голода не стоит. По его мнению, есть риски серьезнее:
Ранее "Комментарии" рассказывали, почему в Украине дорожают продукты, и как остановить рост цен.
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