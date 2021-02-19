Последствия коронавируса: грозит ли Украине дефицит продуктов - ответ экспертов

В свете прогноза ООН, что люди, живущие в бедных странах, рискуют столкнуться с дефицитом продуктов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Комментарии" решили спросить у экспертов, есть в Украине такой риск, а также как от этого уберечься.

Последствия коронавируса: грозит ли Украине голод - фото из открфытых источников

Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко считает, что несмотря на сельскохозяйственный потенциал нашей страны, важно подходить к вопросам продовольственной безопасности очень серьезно. Эксперт назвал несколько способов, как должна действовать Украина, что обезопасить себя от риска отсутствия продуктов:

- тщательно работать над земельной реформой (важно сделать ставку на развитие мелкого и среднего фермерства, недопущение земельных спекуляций и укрупнения земельных банков, на расширение доступа фермеров к покупке земли и к новым технологиям, защиту их прав на землю и урожай);

- стимулировать создание производств по переработке продукции АПК внутри Украины, защищая себя от необходимости импортировать;

- создавать достаточные резервы продовольствия с возможностью проводить масштабные товарные интервенции в нужный момент;

- стимулировать развитие торговой и логистической инфраструктуры для доступа мелких и средних фермеров, чтобы они не зависели от крупных торговых сетей.

А вот аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль утверждает, что Украина находится в числе мировых лидеров по производству сельхозпродукции, поэтому бояться голода не стоит. По его мнению, есть риски серьезнее:

"Что касается Украины, то ситуация не столь критична. Мы относимся к лидерам производства с/х продукции в мире. Например, в 2020-м экспортировали ее только в Евросоюз на 7 млрд евро, что составило почти 6% европейского рынка. Так что классический голод Украине не грозит, — считает Владимир Коваль. — Гораздо опаснее падение реальных доходов и рост безработицы".

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