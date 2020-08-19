Учителя в щитках, а школьники в масках: чем обернется учеба в Украине по новым правилам

Министерство здравоохранения продолжает выпускать рекомендации касательно работы школ в условиях карантина. В "красной" зоне учреждения образования работать не будут, в "оранжевой" учителям рекомендуют использовать защитный щиток (якобы он дает возможность передавать эмоции и не нарушать образовательный процесс). Заходить в школу можно будет только в маске. Насколько продуктивной будет учеба в таких условиях, не подорвет ли это авторитет учителя, а также есть ли более эффективные способы преподавания в нынешних условиях - на эти и многие другие вопросы “Комментариям” ответили эксперты.

“Нет стратегии”

Социолог Павел Кутуев отмечает: "Ключевой вопрос, конечно, это - авторитет учителя. Он низок. Это подтверждается и тем, что пединституты на бюджетные места берут даже абитуриентов с не очень высокими результатами ВНО. Поэтому и так пребывающая не в лучшей форме система школьного образования в Украине получает дополнительный сильный, болезненный удар со стороны эпидемии и карантинных мер".

По мнению эксперта, ситуацию нельзя сводить только к рекомендациям МОЗ, которое делает свою работу, исходя их медицинских, противоэпидемиологических предписаний.

"Но мы не первый месяц живем в условиях эпидемии. И Минобразования и науки обязано было бы за прошедшее время выработать стратегию и тактику обеспечения качества школьного образования. Но этого сделано не было, – подчеркивает социолог. – Мы помним, как на "скорую руку" организовывались весной видеоуроки. Там звучали "перлы" вроде "ливанской войны" с "ливанским орденом" (имеется в виду ливонская война Ивана Грозного против ливонского ордена). С того времени прошли месяцы. Можно было бы разработать методики и техники смешанного образования. Когда часть класса, например, занимается в аудитории, а другая – дистанционно. Потом меняются местами".

По словам Павла Кутуева, трагедия украинского школьного образования в том, что учебные материалы в сфере гуманитарных науках деградировали. И это не смотря на ситуацию интеллектуальной свободы, которая позволяет создавать качественные учебные материалы (как традиционные учебники, так и онлайн занятия и пособия). И как раз в этом направлении необходимо концентрировать усилия государства.

"Нужна полная трансформация учебных материалов – при параллельном повышении статуса учителя, – говорит социолог.– Тогда нам не так страшен будет и карантин. Ведь школьники будут иметь на руках качественные, и, что не менее важно, интересные учебные материалы".

Эксперт уверяет, что знает, о чём говорит. Потому что именно сейчас изучает учебники, изданные в англоязычных странах. И сравнивает их с нашими пособиями для старшеклассников. В первую очередь - по истории и зарубежной литературе.

"И остается лишь позавидовать тем школьникам, которые пользуются учебниками, изданными, например, британскими издательствами. Знакомство же с нашими учебниками для тех предметов, которые пребывают в сфере моей компетенции, – гуманитарной – вызывает сочувствие по отношению к учащимся", – резюмирует Павел Кутуев.





“На первом месте – вопрос здоровья”





Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики (УИП) Елена Броницкая не считает, что авторитет преподавателей пострадает. Даже если те будут облачены в маски. А вот качество образования при внедрении тех или иных карантинных ограничений, по мнению эксперта, пострадает однозначно.

"Понятно, что есть разные дети. В том числе – сложные. И некоторые будут посмеиваться над преподавателем, облаченным в щиток или маску. Это деликатный момент. Но не это главное. На первом месте – вопрос здоровья, безопасности, – подчеркивает Елена Броницкая. – В некоторых классах по 30 человек. Как тут обеспечить санитарно-эпидемиологические нормы? Как их выдержать на переменах? Во время питания в столовых?"

При этом эксперт подчеркивает, что удаленка – это плохо, дети должны развиваться в коллективе, чтобы не вырастали “маугли”.

"Но и учеба с дистанциями, масками, постоянным измерением температуры – какое-то безумие. Будет утеряна часть информации, она явно будет даваться не в полном объеме… Что-то всё равно дистанционно. И тут важно найти золотую середину. Серьезная задача для Минобразования и МОЗ. Жалко детей. Они страдают больше всего", – говорит Елена Броницкая.

По мнению политолога, накал с карантином во многом происходит из-за грядущих местных выборов.

"Уже даже говорят о возможном переносе выборов из-за увеличения количества заразившихся. Но мне кажется, нет оснований, чтобы ужесточать карантин. Похоже, все мы стали заложниками не столько карантина, сколько политики. Люди раздражены. Думаю, это касается и преподавателей, которым будет очень сложно адаптироваться к новым условиям, – отмечает эксперт. – Тем более, что многое уже упущено весной, после которой было странное карантинное лето, когда отдохнуть удалось мало кому".

“Отсутствие четкой стратегии”

Всё, что сейчас делает МОЗ и вообще Кабмин касательно подготовки к новому учебному сезону – ситуативные действия. Так считает руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

"Мы видим отсутствие четкой стратегии. Щитки, маски, разнообразные рекомендации – всё это не дает ответа на вопрос: в каком именно формате будет обучение? Дистанционное? Очное? Смешанное? При этом нужно понимать, что дистанционный формат в школах провалился. 99% родителей категорически против него. И потому что нагрузка во многом ложится на них. И потому что дети не получают таким образом необходимые знания, нужный уровень социализации", – отмечает эксперт.

В то же время, подчеркивает Игорь Рейтерович, возвращение обычного обучения в школах вряд ли возможно, учитывая, что ситуация с коронавирусом ухудшается.

Эксперт уверен: "Не про щитки или маски надо думать, не о том, как замотать учителя в целлофан или поставить между ним и детьми защитный экран. Следует разработать график работы школ. Разные смены, определенное количество детей в классе, постоянные санитарно-эпидемиологические меры. И готовиться к этому нужно было еще вчера, выделять деньги. Ведь если просто "сбросить" всё на школы (как сбросили у нас во время жесткого карантина на бизнес – выгребайте, мол, сами), у тех просто не хватит ресурса. Ни денежного, ни человеческого. Учителя элементарно "загнуться" из-за возросших нагрузок. А дети? Если кто-то считает, что они будут смирно сидеть за партами, а на переменах ходить строем – это глупо. Смотрите на опыт других стран, не изобретайте велосипед".

Игорь Рейтерович считает, что должно быть стимулирование – финансовое, кадровое. Как минимум – увеличение количества учителей в школах.

"А что у нас делается для повышения престижности работы учителей в школах? Какие программы разработаны, какие дополнительные средства влиты? Никаких. Так что, скорее всего, учителя будут работать в два раза больше. Естественно – уставать. А это повлияет на качество образования", – резюмирует эксперт.

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