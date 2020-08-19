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Первый звонок в Украине: в МОН рассказали, что ждет школьников 1 сентября

В МОН говорят, что учебный год в сентябре стартует без торжества и в обычном режиме для школьников из "зеленой", "желтой", "оранжевой" зон

сегодня, 09:19
Автор:

Елена Волкова

В МОН рекомендуют украинским школам отказаться от проведения торжественных линеек 1 сентября. Об этом сообщает “Сегодня”, ссылаясь на ответ министерства о том, что массовые мероприятия в учебных заведениях Украины во время эпидемии коронавируса под запретом. 

Первый звонок в Украине: в МОН рассказали, что ждет школьников 1 сентября

В МОН говорят, что учебный год в сентябре стартует без торжества и в обычном режиме для школьников из "зеленой", "желтой", "оранжевой" зон. В случае, если школа находится в “красной”, где уровень инфицирования самый высокий в Украине, учеба будет дистанционной. Каждые 14 дней о переходе региона из одной зоны в другую  будет решать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее мы сообщали, что учебный год в Украине стартует в весьма экстремальных условиях, когда в стране бушует эпидемия коронавируса. Как сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, преподавать в школах можно будет без маски на лице, однако некоторых учителей все же попросят работать в защитных щитках.

Также напомним, в некоторых регионах Украины в связи с резким скачком заболеваемости коронавирусом усилят ограничения. В МОЗ говорят, что они обновили карту адаптивного карантина и внесли в красную зону несколько районов и населенных пунктов, где обстановка с эпидемией обстоит хуже всего.


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